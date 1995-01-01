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    Овчинников – о возвращении в ЦСКА: «Никогда не говори «никогда»

    Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников не исключил, что в будущем вернется в московский клуб.

    • 50-летний специалист до декабря работал с вратарями ЦСКА.
    • Он входил в тренерский штаб команды с марта 2014 года.
    • Клуб решил не продлевать контракт с Овчинниковым.

    «Есть хорошая поговорка – никогда не говори «никогда». Не знаю, возможно. Но я несколько по-иному видел развитие тактического характера нашей игры, индивидуальных качеств футболистов.

    Например, я больше ратовал за атакующий футбол, за то, чтобы было больше воспитанников. У каждого своя правда», – сказал Овчинников.

    Овчинников: «Не ожидал, что ЦСКА не продлит контракт со мной. Причины не назвали. Неприятный момент»

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    Источник: «Матч ТВ»

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