Овчинников – о возвращении в ЦСКА: «Никогда не говори «никогда»

Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников не исключил, что в будущем вернется в московский клуб.

50-летний специалист до декабря работал с вратарями ЦСКА.

Он входил в тренерский штаб команды с марта 2014 года.

Клуб решил не продлевать контракт с Овчинниковым.

«Есть хорошая поговорка – никогда не говори «никогда». Не знаю, возможно. Но я несколько по-иному видел развитие тактического характера нашей игры, индивидуальных качеств футболистов.

Например, я больше ратовал за атакующий футбол, за то, чтобы было больше воспитанников. У каждого своя правда», – сказал Овчинников.

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