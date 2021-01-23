Овчинников – о возвращении в ЦСКА: «Никогда не говори «никогда»

Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников не исключил, что в будущем вернется в московский клуб.
- 50-летний специалист до декабря работал с вратарями ЦСКА.
- Он входил в тренерский штаб команды с марта 2014 года.
- Клуб решил не продлевать контракт с Овчинниковым.
«Есть хорошая поговорка – никогда не говори «никогда». Не знаю, возможно. Но я несколько по-иному видел развитие тактического характера нашей игры, индивидуальных качеств футболистов.
Например, я больше ратовал за атакующий футбол, за то, чтобы было больше воспитанников. У каждого своя правда», – сказал Овчинников.
Овчинников: «Не ожидал, что ЦСКА не продлит контракт со мной. Причины не назвали. Неприятный момент»
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Источник: «Матч ТВ»