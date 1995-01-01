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    «Рубин» интересуется защитником «Сент-Труйдена» Ммае

    Центральный защитник «Сент-Труйдена» Сэми Ммае стал трансферной целью «Рубина».

    По информации Foot Mercato, казанский клуб хочет купить 24-летнего футболиста этой зимой.

    Конкуренцию «Рубину» в борьбе за марокканца составит неназванный клуб из французской Лиги 1.

    • Рыночная стоимость Ммае – 850 тысяч евро.
    • Его контракт с клубом истекает ближайшим летом.
    • В текущем сезоне игрок провел за «Сент-Труйден» десять матчей.

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    Источник: Foot Mercato

    Cайт, посвященный новостям и слухам о футбольных трансферах. Был создан в 2004 году французской компанией Adversport. В сумме со своими испанской (Fichajes.com) и немецкой (Fussballtransfers.com) версиями насчитывают более 150 миллионов просмотров страниц в месяц. В мобильных приложениях – более 200 миллионов в общей сложности.

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