«Рубин» интересуется защитником «Сент-Труйдена» Ммае

Центральный защитник «Сент-Труйдена» Сэми Ммае стал трансферной целью «Рубина».
По информации Foot Mercato, казанский клуб хочет купить 24-летнего футболиста этой зимой.
Конкуренцию «Рубину» в борьбе за марокканца составит неназванный клуб из французской Лиги 1.
- Рыночная стоимость Ммае – 850 тысяч евро.
- Его контракт с клубом истекает ближайшим летом.
- В текущем сезоне игрок провел за «Сент-Труйден» десять матчей.
Источник: Foot Mercato
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