Капелло: «Миранчук прибавляет с каждым матчем. Посмотрим, что будет с Кокориным»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о возможном трансфере нападающего «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».

«Не знаю, возможен ли трансфер Кокорина в «Фиорентину». Вы знаете Александра, но нужно подождать, какие действия предпримет команда из Флоренции.

Мне нравится он, как игрок. Если он подпишет контракт с «Фиорентиной», то можно будет поговорить об этом.

Готов ли Александр к Серии А? Серия А — разная. Миранчук понимает требования, прибавляет с каждым матчем. Посмотрим, что будет здесь с Кокориным, если он перейдет в «Фиорентину». Нужно подождать», – цитирует Капелло «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что россиянин – главная трансферная цель «Фиорентины».

В этом сезоне форвард забил два гола, оба – с пенальти.

«Фиорентина» идет на 14-м месте в Серии А.

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