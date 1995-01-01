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    Капелло: «Миранчук прибавляет с каждым матчем. Посмотрим, что будет с Кокориным»

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о возможном трансфере нападающего «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».

    «Не знаю, возможен ли трансфер Кокорина в «Фиорентину». Вы знаете Александра, но нужно подождать, какие действия предпримет команда из Флоренции.

    Мне нравится он, как игрок. Если он подпишет контракт с «Фиорентиной», то можно будет поговорить об этом.

    Готов ли Александр к Серии А? Серия А — разная. Миранчук понимает требования, прибавляет с каждым матчем. Посмотрим, что будет здесь с Кокориным, если он перейдет в «Фиорентину». Нужно подождать», – цитирует Капелло «Спорт-Экспресс».

    • Ранее сообщалось, что россиянин – главная трансферная цель «Фиорентины».
    • В этом сезоне форвард забил два гола, оба – с пенальти.
    • «Фиорентина» идет на 14-м месте в Серии А.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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