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    Алексей Попов: «Моя рекомендация Миранчуку – никогда не возвращаться в Россию как игроку»

    Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов высказался об игре Алексея Миранчука за «Аталанту».

    — Какое впечатление производит Алексей Миранчук с его голами в дебютных матчах и очень малым количеством игровой практики?

    — Мне кажется, что Гасперини правильно делает, подпуская его постепенно и давая понять, что надо играть умно не только на первой минуте, но и на 90-й.

    Миранчуку нужна практика, понимание тактики, теория, и тренер делает все верно, потому что иногда Алексей теряется, застревает в какой-то зоне и смотрит игру вместо того, чтобы правильно располагаться и двигаться дальше.

    Плюс это другая страна, другой микроклимат, даже еда другая, что может сказываться на физических качествах. Возможно, через полгодика это будет уже совсем другой футболист.

    — Через два года Миранчук вернется в Россию или перейдет в европейский клуб выше уровнем?

    — Моя рекомендация — никогда больше не возвращаться в Россию как футболисту. У нас очень слабый чемпионат. И счастье не в деньгах. Квартиру и «Порше» можно всегда купить в любой стране, а титулы и турниры не продаются.

    • Миранчук перешел в «Аталанту» в начале сентября.
    • С тех пор он провел 12 матчей (ни одного полного) и забил три гола.

    Источник: «РБ-Спорт»

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    18.01.2021 18:54
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 19 января 2021, 22:19

      Таких Миранчуков там полно, наши просто не выдерживают конкуренции. Привыкли в РПЛ муйнёй маяться, зная что всё равно в следущую и последущую игры будут играть.. там не проходит, должен пахать от звонка до звонка или снова лавка на месяцы. скорее всего аталанта избавится от него, судьба такая у всех лавочников норм чемпионатов

      1
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 19 января 2021, 08:09

      Вернётся уже этим летом!!!!

      1
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      Рейтинг: +4028

      raritet 18 января 2021, 22:45

      Порше он там не потянет. Налоги высокие. Побегает, побегает и домой , за Порше.

      0
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 18 января 2021, 22:11

      Вот и новый эксперт появился...Алексей-один из лучших в России, в Италии в основном,на лавке и прорыва не видно,что же ему весь контракт по 15-20 минут играть?И,между прочим,в РПЛ тоже очень трудно забить...

      0
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      Рейтинг: +5776

      ySS 18 января 2021, 20:35

      Новый гуру российского футбола обозначился?)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 18 января 2021, 20:24

      Поповый совет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +54695

      MaxRnD 18 января 2021, 20:06

      Мож это Миранчук, когда выходит на поле, даёт Гасперини понять, что забивать в каждой игре по 4 не вариант ?

      8
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 18 января 2021, 19:51

      Летом уйдет в аренду в бомжевик

      1
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат > Skull_Boy 18 января 2021, 21:54

      Его с удовольствием возьмет в аренду любой из клубов из подвала Серии А. Зарплата у него не запредельная.

      0
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      Рейтинг: +67330

      portero 18 января 2021, 19:17

      Удачи Алексею, может действительно попрет у парня, в нашем болоте-РПЛ только разленится, у футболистов в РПЛ понты, вещи, шмотки на первом месте, а не футбол...

      9
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      Рейтинг: +16559

      Fusballer 18 января 2021, 19:05

      Титулы и турниры ещё как продаются. Где как не в Италии от этом знают)

      8
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      Рейтинг: +1477

      elessar arnor > Fusballer 18 января 2021, 19:17

      там нет санного Газпрома с зенькой

      0
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      Рейтинг: +1477

      elessar arnor > пьяныйхоровод 19 января 2021, 00:05

      вытри саннину с подбородка

      0
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