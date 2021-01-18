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  • Алексей Попов: «Моя рекомендация Миранчуку – никогда не возвращаться в Россию как игроку»

Алексей Попов: «Моя рекомендация Миранчуку – никогда не возвращаться в Россию как игроку»

18 января 2021, 18:54
12

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов высказался об игре Алексея Миранчука за «Аталанту».

— Какое впечатление производит Алексей Миранчук с его голами в дебютных матчах и очень малым количеством игровой практики?

— Мне кажется, что Гасперини правильно делает, подпуская его постепенно и давая понять, что надо играть умно не только на первой минуте, но и на 90-й.

Миранчуку нужна практика, понимание тактики, теория, и тренер делает все верно, потому что иногда Алексей теряется, застревает в какой-то зоне и смотрит игру вместо того, чтобы правильно располагаться и двигаться дальше.

Плюс это другая страна, другой микроклимат, даже еда другая, что может сказываться на физических качествах. Возможно, через полгодика это будет уже совсем другой футболист.

— Через два года Миранчук вернется в Россию или перейдет в европейский клуб выше уровнем?

— Моя рекомендация — никогда больше не возвращаться в Россию как футболисту. У нас очень слабый чемпионат. И счастье не в деньгах. Квартиру и «Порше» можно всегда купить в любой стране, а титулы и турниры не продаются.

  • Миранчук перешел в «Аталанту» в начале сентября.
  • С тех пор он провел 12 матчей (ни одного полного) и забил три гола.

Источник: «РБ-Спорт»
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Аталанта Россия Попов Алексей Миранчук Алексей
Комментарии (12)
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Fusballer
1610985915
Титулы и турниры ещё как продаются. Где как не в Италии от этом знают)
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portero
1610986652
Удачи Алексею, может действительно попрет у парня, в нашем болоте-РПЛ только разленится, у футболистов в РПЛ понты, вещи, шмотки на первом месте, а не футбол...
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Skull_Boy
1610988661
Летом уйдет в аренду в бомжевик
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MaxRnD
1610989583
Мож это Миранчук, когда выходит на поле, даёт Гасперини понять, что забивать в каждой игре по 4 не вариант ?
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neveldomha
1610990640
Поповый совет.
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ySS
1610991304
Новый гуру российского футбола обозначился?)
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Юрий Крутько
1610997071
Вот и новый эксперт появился...Алексей-один из лучших в России, в Италии в основном,на лавке и прорыва не видно,что же ему весь контракт по 15-20 минут играть?И,между прочим,в РПЛ тоже очень трудно забить...
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raritet
1610999102
Порше он там не потянет. Налоги высокие. Побегает, побегает и домой , за Порше.
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Axe111
1611032981
Вернётся уже этим летом!!!!
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Рубинище
1611083968
Таких Миранчуков там полно, наши просто не выдерживают конкуренции. Привыкли в РПЛ муйнёй маяться, зная что всё равно в следущую и последущую игры будут играть.. там не проходит, должен пахать от звонка до звонка или снова лавка на месяцы. скорее всего аталанта избавится от него, судьба такая у всех лавочников норм чемпионатов
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