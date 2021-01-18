Алексей Попов: «Моя рекомендация Миранчуку – никогда не возвращаться в Россию как игроку»

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов высказался об игре Алексея Миранчука за «Аталанту».

— Какое впечатление производит Алексей Миранчук с его голами в дебютных матчах и очень малым количеством игровой практики?

— Мне кажется, что Гасперини правильно делает, подпуская его постепенно и давая понять, что надо играть умно не только на первой минуте, но и на 90-й.

Миранчуку нужна практика, понимание тактики, теория, и тренер делает все верно, потому что иногда Алексей теряется, застревает в какой-то зоне и смотрит игру вместо того, чтобы правильно располагаться и двигаться дальше.

Плюс это другая страна, другой микроклимат, даже еда другая, что может сказываться на физических качествах. Возможно, через полгодика это будет уже совсем другой футболист.

— Через два года Миранчук вернется в Россию или перейдет в европейский клуб выше уровнем?

— Моя рекомендация — никогда больше не возвращаться в Россию как футболисту. У нас очень слабый чемпионат. И счастье не в деньгах. Квартиру и «Порше» можно всегда купить в любой стране, а титулы и турниры не продаются.