Роша: «Несколько раз общался с Тедеско. Он оставил приятное впечатление»

Нападающий «Спартака» Педро Роша, вернувшийся из аренды в «Фламенго», рассказал о знакомстве с Доменико Тедеско.
– Как прошло знакомство с Тедеско?
– Хорошо. До этого мы не были знакомы. Несколько раз уже пообщались, он оставил приятное впечатление. Надеюсь, дальше отношения будут продолжать налаживать.
– Какие цели на ближайшее время?
– Хорошо провести сборы, максимально подготовиться для того, чтобы быть полезным тренеру и команде.
- С января 2020 года Роша выступал за «Фламенго» на правах аренды.
- Контракт бразильца со «Спартаком» рассчитан до 2023 года.
- Его рыночная стоимость – 2,4 миллиона евро.
Источник: ютуб-канал «Спартака»