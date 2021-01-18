Роша: «Несколько раз общался с Тедеско. Он оставил приятное впечатление»

Нападающий «Спартака» Педро Роша, вернувшийся из аренды в «Фламенго», рассказал о знакомстве с Доменико Тедеско.

– Как прошло знакомство с Тедеско?

– Хорошо. До этого мы не были знакомы. Несколько раз уже пообщались, он оставил приятное впечатление. Надеюсь, дальше отношения будут продолжать налаживать.

– Какие цели на ближайшее время?

– Хорошо провести сборы, максимально подготовиться для того, чтобы быть полезным тренеру и команде.