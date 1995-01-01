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    Роша: «Несколько раз общался с Тедеско. Он оставил приятное впечатление»

    Нападающий «Спартака» Педро Роша, вернувшийся из аренды в «Фламенго», рассказал о знакомстве с Доменико Тедеско.

    – Как прошло знакомство с Тедеско?

    – Хорошо. До этого мы не были знакомы. Несколько раз уже пообщались, он оставил приятное впечатление. Надеюсь, дальше отношения будут продолжать налаживать.

    – Какие цели на ближайшее время?

    – Хорошо провести сборы, максимально подготовиться для того, чтобы быть полезным тренеру и команде.

    • С января 2020 года Роша выступал за «Фламенго» на правах аренды.
    • Контракт бразильца со «Спартаком» рассчитан до 2023 года.
    • Его рыночная стоимость – 2,4 миллиона евро.

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    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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