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    «Это демонстрация привязанности к брату». Видаль объяснил поцелуй эмблемы «Ювентуса»

    Полузащитник «Интера» Артуро Видаль поцеловал эмблему «Ювентуса» на футболке Джорджо Кьеллини перед матчем 18-го тура Серии А. Чилиец объяснил свой поступок в инстаграме.

    «Я не собирался целовать эмблему другого клуба. Это было демонстрацией привязанности к брату, с которым я провел отличные годы. Мы любим друг друга.

    Я уважаю свою команду, болельщиков и людей, которые доверили мне защищать честь этого великого клуба. Я готов отдать душу за это. Вперед, «Интер», – написал Видаль в инстаграме.

    • «Интер» победил «Ювентус» (2:0) и вышел на первое место в Серии А.
    • Видаль выступал за «Ювентус» в 2011-2015 годах.

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    Источник: инстаграм Артуро Видаля

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    Сегодня, 15:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +44418

      portero 55 минут назад

      Голешник забил, бьётся всегда без претензий, единственный недостаток подустаёт 90 минут иногда тяжело для него...

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