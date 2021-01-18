«Это демонстрация привязанности к брату». Видаль объяснил поцелуй эмблемы «Ювентуса»

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль поцеловал эмблему «Ювентуса» на футболке Джорджо Кьеллини перед матчем 18-го тура Серии А. Чилиец объяснил свой поступок в инстаграме.
«Я не собирался целовать эмблему другого клуба. Это было демонстрацией привязанности к брату, с которым я провел отличные годы. Мы любим друг друга.
Я уважаю свою команду, болельщиков и людей, которые доверили мне защищать честь этого великого клуба. Я готов отдать душу за это. Вперед, «Интер», – написал Видаль в инстаграме.
- «Интер» победил «Ювентус» (2:0) и вышел на первое место в Серии А.
- Видаль выступал за «Ювентус» в 2011-2015 годах.
Источник: инстаграм Артуро Видаля