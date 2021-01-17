Глава селекционного отдела ЦСКА Мовсесьян может покинуть клуб

Инсайдер Сергей Егоров сообщил, что глава селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян вскоре может покинуть клуб. У него есть разногласия с заместителем генерального директора Алексеем Березуцким.

Мовсесьян занимает должность с марта 2020 года.

На этой неделе Иван Карпов сообщил, что Алексей Березуцкий покинет ЦСКА.

сообщил, что Алексей Березуцкий покинет ЦСКА. Клуб отправился на сборы в Кампоамор.

ЦСКА идет в РПЛ 2-м.

Агент Гурцкая: «Зайнутдинов – один из самых лакомых игроков в Европе. Глава селекции ЦСКА Мовсесьян хотел от него отказаться»