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    Глава селекционного отдела ЦСКА Мовсесьян может покинуть клуб

    Инсайдер Сергей Егоров сообщил, что глава селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян вскоре может покинуть клуб. У него есть разногласия с заместителем генерального директора Алексеем Березуцким.

    Мовсесьян занимает должность с марта 2020 года.

    • На этой неделе Иван Карпов сообщил, что Алексей Березуцкий покинет ЦСКА.
    • Клуб отправился на сборы в Кампоамор.
    • ЦСКА идет в РПЛ 2-м.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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