Глава селекционного отдела ЦСКА Мовсесьян может покинуть клуб

Инсайдер Сергей Егоров сообщил, что глава селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян вскоре может покинуть клуб. У него есть разногласия с заместителем генерального директора Алексеем Березуцким.
Мовсесьян занимает должность с марта 2020 года.
- На этой неделе Иван Карпов сообщил, что Алексей Березуцкий покинет ЦСКА.
- Клуб отправился на сборы в Кампоамор.
- ЦСКА идет в РПЛ 2-м.
Агент Гурцкая: «Зайнутдинов – один из самых лакомых игроков в Европе. Глава селекции ЦСКА Мовсесьян хотел от него отказаться»
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»