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    Агент Гурцкая: «Зайнутдинов – один из самых лакомых игроков в Европе. Глава селекции ЦСКА Мовсесьян хотел от него отказаться»

    Тимур Гурцкая, футбольный агент, рассказал, что глава селекционной службы ЦСКА Андрей Мовсесьян не хотел трансфера Бактиера Зайнутдинова. Сейчас же к казахстанцу есть интерес в Европе.

    «Я знаю точно, что Андрей Мовсесьян не хотел Зайнутдинова. А это лучшее приобретение ЦСКА в летнюю кампанию. Мовсесьян сказал про Зайнутдинова: «Таких у нас пол-академии». Это сильная фраза. Сейчас Зайнутдинов один из самых лакомых игроков футбольной Европы. А Мовсесьян от него отказался полгода назад», – сказал Гурцкая.

    • Атакующий полузащитник сейчас стоит 3,5 миллиона евро.
    • 22-летний Зайнутдинов вызывается в сборную Казахстана.
    • В сезоне РПЛ игрок провел 18 матчей, забил гол, сделал 2 результативных паса.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    13.01.2021 23:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1742

      Валерий2705 44 минуты назад

      Ахахаха: "Сейчас Зайнутдинов один из самых лакомых игроков футбольной Европы". Где? В параллельной вселенной? Что то больно много появилось "талантливых" казахов и узбеков, наверно потому, что вот такие вот чуретские агенты делают им хорошую рекламу.

      0
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      Рейтинг: +6105

      САДЫЧОК 57 минут назад

      ..и правильно , что отказался !

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