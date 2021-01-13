Агент Гурцкая: «Зайнутдинов – один из самых лакомых игроков в Европе. Глава селекции ЦСКА Мовсесьян хотел от него отказаться»

Ахахаха: "Сейчас Зайнутдинов один из самых лакомых игроков футбольной Европы". Где? В параллельной вселенной? Что то больно много появилось "талантливых" казахов и узбеков, наверно потому, что вот такие вот чуретские агенты делают им хорошую рекламу.
Тимур Гурцкая, футбольный агент, рассказал, что глава селекционной службы ЦСКА Андрей Мовсесьян не хотел трансфера Бактиера Зайнутдинова. Сейчас же к казахстанцу есть интерес в Европе.
«Я знаю точно, что Андрей Мовсесьян не хотел Зайнутдинова. А это лучшее приобретение ЦСКА в летнюю кампанию. Мовсесьян сказал про Зайнутдинова: «Таких у нас пол-академии». Это сильная фраза. Сейчас Зайнутдинов один из самых лакомых игроков футбольной Европы. А Мовсесьян от него отказался полгода назад», – сказал Гурцкая.
- Атакующий полузащитник сейчас стоит 3,5 миллиона евро.
- 22-летний Зайнутдинов вызывается в сборную Казахстана.
- В сезоне РПЛ игрок провел 18 матчей, забил гол, сделал 2 результативных паса.