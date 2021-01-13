Агент Гурцкая: «Зайнутдинов – один из самых лакомых игроков в Европе. Глава селекции ЦСКА Мовсесьян хотел от него отказаться»

Тимур Гурцкая, футбольный агент, рассказал, что глава селекционной службы ЦСКА Андрей Мовсесьян не хотел трансфера Бактиера Зайнутдинова. Сейчас же к казахстанцу есть интерес в Европе.

«Я знаю точно, что Андрей Мовсесьян не хотел Зайнутдинова. А это лучшее приобретение ЦСКА в летнюю кампанию. Мовсесьян сказал про Зайнутдинова: «Таких у нас пол-академии». Это сильная фраза. Сейчас Зайнутдинов один из самых лакомых игроков футбольной Европы. А Мовсесьян от него отказался полгода назад», – сказал Гурцкая.