Агент Гурцкая: «Зайнутдинов – один из самых лакомых игроков в Европе. Глава селекции ЦСКА Мовсесьян хотел от него отказаться»

Тимур Гурцкая, футбольный агент, рассказал, что глава селекционной службы ЦСКА Андрей Мовсесьян не хотел трансфера Бактиера Зайнутдинова. Сейчас же к казахстанцу есть интерес в Европе.
«Я знаю точно, что Андрей Мовсесьян не хотел Зайнутдинова. А это лучшее приобретение ЦСКА в летнюю кампанию. Мовсесьян сказал про Зайнутдинова: «Таких у нас пол-академии». Это сильная фраза. Сейчас Зайнутдинов один из самых лакомых игроков футбольной Европы. А Мовсесьян от него отказался полгода назад», – сказал Гурцкая.
- Атакующий полузащитник сейчас стоит 3,5 миллиона евро.
- 22-летний Зайнутдинов вызывается в сборную Казахстана.
- В сезоне РПЛ игрок провел 18 матчей, забил гол, сделал 2 результативных паса.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»