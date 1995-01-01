Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    2 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    3 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?

    Неймар: «Я – кумир, икона футбола»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар определил свое место в футболе. Он считает, что уже стал иконой игры.

    «Мое главное достоинство – мужество, я храбр. Что касается футбола, то я всегда выступал в высших категориях. Сейчас я стал кумиром современности, иконой футбола.

    Я нахожусь с лучшими игроками мира. Горд, что меня считают кумиром и чтят меня за сделанное на поле. Надеюсь и дальше радовать», – сказал Неймар.

    • 28-летний бразилец играет на высшем уровне с 2009 года.
    • Со сборной Бразилии он брал домашний Кубок конфедераций.
    • С «Барселоной» Неймар выигрывал Лигу чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Gaffer

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:19
    Комментарии3
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82003
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru