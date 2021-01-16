Неймар: «Я – кумир, икона футбола»

Нападающий «ПСЖ» Неймар определил свое место в футболе. Он считает, что уже стал иконой игры.

«Мое главное достоинство – мужество, я храбр. Что касается футбола, то я всегда выступал в высших категориях. Сейчас я стал кумиром современности, иконой футбола.

Я нахожусь с лучшими игроками мира. Горд, что меня считают кумиром и чтят меня за сделанное на поле. Надеюсь и дальше радовать», – сказал Неймар.