Неймар: «Я – кумир, икона футбола»

Нападающий «ПСЖ» Неймар определил свое место в футболе. Он считает, что уже стал иконой игры.
«Мое главное достоинство – мужество, я храбр. Что касается футбола, то я всегда выступал в высших категориях. Сейчас я стал кумиром современности, иконой футбола.
Я нахожусь с лучшими игроками мира. Горд, что меня считают кумиром и чтят меня за сделанное на поле. Надеюсь и дальше радовать», – сказал Неймар.
- 28-летний бразилец играет на высшем уровне с 2009 года.
- Со сборной Бразилии он брал домашний Кубок конфедераций.
- С «Барселоной» Неймар выигрывал Лигу чемпионов.
Источник: Gaffer