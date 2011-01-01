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    Арустамян: экс-полузащитник «Ахмата» Иванов перейдет в «Уфу»

    Стало известно, где с высокой долей вероятности продолжит карьеру бывший полузащитник «Ахмата» Олег Иванов.

    По информации журналиста и комментатора Нобеля Арустамяна, 34-летний футболист близок к переходу в «Уфу».

    В прошлое воскресенье хавбек стал свободным агентом после расторжения контракта с «Ахматом», за который он выступал с 2011 года.

    «Горд и рад, что был частью этой истории»: Иванов попрощался с «Ахматом»

    Иванов – об уходе из «Ахмата»: «Сидеть на лавочке, просто получая зарплату, – не моя история»

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    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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