Арустамян: экс-полузащитник «Ахмата» Иванов перейдет в «Уфу»

Стало известно, где с высокой долей вероятности продолжит карьеру бывший полузащитник «Ахмата» Олег Иванов.
По информации журналиста и комментатора Нобеля Арустамяна, 34-летний футболист близок к переходу в «Уфу».
В прошлое воскресенье хавбек стал свободным агентом после расторжения контракта с «Ахматом», за который он выступал с 2011 года.
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Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна