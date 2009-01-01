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    Кубок Либертадорес. «Сантос» и «Палмейрас» сыграют в финале, «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» вылетели

    В ночь на четверг состоялись ответные полуфинальные матчи Кубка Либертадорес.

    «Сантос» после гостевой нулевой ничьи дома разгромил «Бока Хуниорс» и вышел в финал.

    Также финалистом стал «Палмейрас», который на своем поле проиграл «Ривер Плейт» со счетом 0:2, но по сумме двух встреч прошел дальше.

    Кубок Либертадорес. 1/2 финала. Ответные матчи

    Сантос (Бразилия) – Бока Хуниорс (Аргентина) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Питука, 16; 2:0 – Сотельдо, 49; 3:0 – Брага, 51.

    Удаление: нет – Фабра, 56.

    Палмейрас (Бразилия) – Ривер Плейт (Аргентина) – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Рохас, 29; 0:2 – Борре, 44.

    Удаление: нет – Рохас, 73.

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    Источник: «Бомбардир»

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