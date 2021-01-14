Кубок Либертадорес. «Сантос» и «Палмейрас» сыграют в финале, «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» вылетели

В ночь на четверг состоялись ответные полуфинальные матчи Кубка Либертадорес.
«Сантос» после гостевой нулевой ничьи дома разгромил «Бока Хуниорс» и вышел в финал.
Также финалистом стал «Палмейрас», который на своем поле проиграл «Ривер Плейт» со счетом 0:2, но по сумме двух встреч прошел дальше.
Кубок Либертадорес. 1/2 финала. Ответные матчи
Сантос (Бразилия) – Бока Хуниорс (Аргентина) – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Питука, 16; 2:0 – Сотельдо, 49; 3:0 – Брага, 51.
Удаление: нет – Фабра, 56.
Палмейрас (Бразилия) – Ривер Плейт (Аргентина) – 0:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Рохас, 29; 0:2 – Борре, 44.
Удаление: нет – Рохас, 73.
Источник: «Бомбардир»