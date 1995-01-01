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    Ларссон: «Цель «Спартака» – попасть в тройку по итогам сезона»

    Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассказал, что московский клуб будет бороться за место в топ-3 в нынешнем сезоне РПЛ.

    «Конечно, грустно, что Тедеско уйдeт, но нам всe равно надо готовиться, чтобы быть в своей лучшей форме в предстоящих матчах. Наша цель – попасть в тройку по итогам сезона», – приводит слова Ларссона «Чемпионат».

    • «Спартак» идет на третьем месте в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – шесть очков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +232

      alarm2 13 минут назад

      очень стыдно за спартаг!

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      Рейтинг: +6957

      NewLife 30 минут назад

      Жги Джордан, возбуждай похмельных грязнуль из невской канавы !

      0
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      Рейтинг: +7689

      Литейный4 1 час назад

      Вернётся скоро к свиньям Педро и с его помощью и помощью других неликвидов выведет аутсайдеров на их 10 место. Гыгыгы

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      Рейтинг: +13787

      derrik2000 > Литейный4 45 минут назад

      Смотрю, у тебя сегодня выходной. )))

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