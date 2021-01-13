Ларссон: «Цель «Спартака» – попасть в тройку по итогам сезона»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассказал, что московский клуб будет бороться за место в топ-3 в нынешнем сезоне РПЛ.

«Конечно, грустно, что Тедеско уйдeт, но нам всe равно надо готовиться, чтобы быть в своей лучшей форме в предстоящих матчах. Наша цель – попасть в тройку по итогам сезона», – приводит слова Ларссона «Чемпионат».

«Спартак» идет на третьем месте в РПЛ.

Отставание от лидирующего «Зенита» – шесть очков.

Соболев – о целях «Спартака» в РПЛ: «Мысли только о первом месте»