Ларссон: «Цель «Спартака» – попасть в тройку по итогам сезона»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассказал, что московский клуб будет бороться за место в топ-3 в нынешнем сезоне РПЛ.
«Конечно, грустно, что Тедеско уйдeт, но нам всe равно надо готовиться, чтобы быть в своей лучшей форме в предстоящих матчах. Наша цель – попасть в тройку по итогам сезона», – приводит слова Ларссона «Чемпионат».
- «Спартак» идет на третьем месте в РПЛ.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – шесть очков.
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Источник: «Чемпионат»