Соболев – о целях «Спартака» в РПЛ: «Мысли только о первом месте»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о целях команды на вторую часть сезона РПЛ.

«Настрой на оставшуюся часть сезона положительный, потому что припустил шесть матчей, за две недели отпуска уже соскучился и хочу на футбольное поле.

Не считаю, что шесть очков — это большая разница. Они проиграли, мы выиграли — и уже три осталось. Боремся за первое место. Мысли только об этом», – приводит слова Соболева «Чемпионат».