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    Соболев – о целях «Спартака» в РПЛ: «Мысли только о первом месте»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о целях команды на вторую часть сезона РПЛ.

    «Настрой на оставшуюся часть сезона положительный, потому что припустил шесть матчей, за две недели отпуска уже соскучился и хочу на футбольное поле.

    Не считаю, что шесть очков — это большая разница. Они проиграли, мы выиграли — и уже три осталось. Боремся за первое место. Мысли только об этом», – приводит слова Соболева «Чемпионат».

    • «Спартак» идет на третьем месте в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – шесть очков.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:25
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6957

      NewLife 2 часа назад

      Мысли правильные, местная гыгыгы бомжатня уже дрожит.

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      Рейтинг: +7689

      Литейный4 2 часа назад

      Свиньям место минимум во втором десятке. Гыгыгы

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