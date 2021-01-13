Соболев: «Не хочется, чтобы Тедеско уходил»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал решение Доменико Тедеско покинуть пост главного тренера команды.
– Как отреагировали на то, что Доменико Тедеско не будет продлевать контракт? В этом есть какая-то нервозность для футболистов или спокойно восприняли?
– Спокойно отреагировал. Тренер так решил, у него такое виденье. Конечно, не хочется, чтобы он уходил, но это его решение. Оно не обсуждается.
– Вы с ним уже общались после его заявления?
– Перед отпуском у нас было собрание в Москве, он там еще раз сказал о том, что собирается уходить.
- Контракт Тедеско со «Спартаком» рассчитан до конца сезона.
- Тренер сказал, что отработает его до конца, а потом уйдет.
Источник: «Спорт-Экспресс»