Соболев: «Не хочется, чтобы Тедеско уходил»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал решение Доменико Тедеско покинуть пост главного тренера команды.

– Как отреагировали на то, что Доменико Тедеско не будет продлевать контракт? В этом есть какая-то нервозность для футболистов или спокойно восприняли?

– Спокойно отреагировал. Тренер так решил, у него такое виденье. Конечно, не хочется, чтобы он уходил, но это его решение. Оно не обсуждается.

– Вы с ним уже общались после его заявления?

– Перед отпуском у нас было собрание в Москве, он там еще раз сказал о том, что собирается уходить.