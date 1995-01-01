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    Соболев: «Не хочется, чтобы Тедеско уходил»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал решение Доменико Тедеско покинуть пост главного тренера команды.

    – Как отреагировали на то, что Доменико Тедеско не будет продлевать контракт? В этом есть какая-то нервозность для футболистов или спокойно восприняли?

    – Спокойно отреагировал. Тренер так решил, у него такое виденье. Конечно, не хочется, чтобы он уходил, но это его решение. Оно не обсуждается.

    – Вы с ним уже общались после его заявления?

    – Перед отпуском у нас было собрание в Москве, он там еще раз сказал о том, что собирается уходить.

    • Контракт Тедеско со «Спартаком» рассчитан до конца сезона.
    • Тренер сказал, что отработает его до конца, а потом уйдет.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7674

      Литейный4 21 минуту назад

      Скоро и тебя Шурик погонят ссаными тряпками. Толку то от тебя ноль. Как был неликвидом, таким и остался, только теперь с приставкой свинья. Гыгыгы

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