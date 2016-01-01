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    Президент «Фенербахче» Коч: «Сделка по Озилу сейчас ближе, чем была ранее»

    Али Коч, президент «Фенербахче», подтвердил, что клуб работает над трансфером полузащитника «Арсенала» Месута Озила. Функционер мечтает о футболисте.

    «Я по-прежнему говорю, что это трансфер-мечта. Сейчас эта сделка ближе, чем была ранее», – сказал президент Коч.

    • Сообщалось, что «Фенербахче» уверен в трансфере Озила.
    • Микель Артета не видит игрока в основе. Озил тренируется отдельно от первой команды.
    • Рассматривался вариант и с арендой Озила в «Фенербахче»; «Арсенал» отказался брать на себя даже часть зарплаты немца.

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    Источник: твиттер Sky Sports News

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