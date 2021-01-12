Президент «Фенербахче» Коч: «Сделка по Озилу сейчас ближе, чем была ранее»

Али Коч, президент «Фенербахче», подтвердил, что клуб работает над трансфером полузащитника «Арсенала» Месута Озила. Функционер мечтает о футболисте.

«Я по-прежнему говорю, что это трансфер-мечта. Сейчас эта сделка ближе, чем была ранее», – сказал президент Коч.