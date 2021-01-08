The Guardian: «Арсенал» отказался платить даже часть зарплаты Озила в аренде в «Фенербахче»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил договорился об аренде с «Фенербахче». Лондонцы при этом отказались взять на себя даже часть зарплаты немца в Стамбуле, и это может стать проблемой для осуществления трансфера.
Нынешняя зарплата Озила в «Арсенале» составляет 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
- Озил последний раз появлялся на поле в официальном матче в марте.
- Ранее Football.London сообщал, что Озил ведет переговоры с «Ди Си Юнайтед».
- Микель Артета не видит игрока в основе. Озил тренируется отдельно от первой команды.
Источник: The Guardian