The Guardian: «Арсенал» отказался платить даже часть зарплаты Озила в аренде в «Фенербахче»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил договорился об аренде с «Фенербахче». Лондонцы при этом отказались взять на себя даже часть зарплаты немца в Стамбуле, и это может стать проблемой для осуществления трансфера.

Нынешняя зарплата Озила в «Арсенале» составляет 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю.