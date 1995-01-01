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    The Guardian: «Арсенал» отказался платить даже часть зарплаты Озила в аренде в «Фенербахче»

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил договорился об аренде с «Фенербахче». Лондонцы при этом отказались взять на себя даже часть зарплаты немца в Стамбуле, и это может стать проблемой для осуществления трансфера.

    Нынешняя зарплата Озила в «Арсенале» составляет 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

    • Озил последний раз появлялся на поле в официальном матче в марте.
    • Ранее Football.London сообщал, что Озил ведет переговоры с «Ди Си Юнайтед».
    • Микель Артета не видит игрока в основе. Озил тренируется отдельно от первой команды.

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    Источник: The Guardian

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    Сегодня, 20:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +44140

      portero 1 час назад

      Ну и правильно, пора уже снижать з/п футболистам, слишком многие перестают играть (показывать уровень до заключения контракта)

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