DHA: Озил будет зарабатывать в «Фенербахче» 5 миллионов

Стали известны детали возможного перехода полузащитника «Арсенала» Месута Озила в «Фенербахче».

По информации DHA, контракт 32-летнего хавбека с турецким клубом будет рассчитан до лета 2024 года.

Немецкий полузащитник будет зарабатывать 5 миллионов евро в год. Еще 2,5 миллиона «Фенербахче» выплатит Озилу в качестве подъемных.

Также сообщается, что первые полгода зарплату полузащитнику будет платить «Арсенал».