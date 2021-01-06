DHA: Озил будет зарабатывать в «Фенербахче» 5 миллионов

Стали известны детали возможного перехода полузащитника «Арсенала» Месута Озила в «Фенербахче».
По информации DHA, контракт 32-летнего хавбека с турецким клубом будет рассчитан до лета 2024 года.
Немецкий полузащитник будет зарабатывать 5 миллионов евро в год. Еще 2,5 миллиона «Фенербахче» выплатит Озилу в качестве подъемных.
Также сообщается, что первые полгода зарплату полузащитнику будет платить «Арсенал».
- Ранее Football.London сообщал, что Озил ведет переговоры с «Ди Си Юнайтед».
- Микель Артета не видит игрока в основе. Озил тренируется отдельно от первой команды.
Источник: DHA
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