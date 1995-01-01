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    DHA: Озил будет зарабатывать в «Фенербахче» 5 миллионов

    Стали известны детали возможного перехода полузащитника «Арсенала» Месута Озила в «Фенербахче».

    По информации DHA, контракт 32-летнего хавбека с турецким клубом будет рассчитан до лета 2024 года.

    Немецкий полузащитник будет зарабатывать 5 миллионов евро в год. Еще 2,5 миллиона «Фенербахче» выплатит Озилу в качестве подъемных.

    Также сообщается, что первые полгода зарплату полузащитнику будет платить «Арсенал».

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    Источник: DHA

    Турецкое информационное агентство. Основано в 1999 году. Аудитория в твиттере - более миллиона подписчиков.

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