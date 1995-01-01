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    «Ди Си Юнайтед» ведет переговоры с Озилом. Клуб готов продвигать бренд футболиста

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может перейти в «Ди Си Юнайтед», выступающий в МЛС. Стороны находятся на продвинутой стадии переговоров.

    По информации Football.London, «Ди Си Юнайтед» помимо высокой зарплаты готов помочь Озилу в продвижении его бренда М10 и сетевой кофейни 39 Steps Coffee. Сообщается, что немец станет лицом клуба.

    • Микель Артета не видит игрока в основе «Арсенала». Озил тренируется отдельно от первой команды.
    • «Арсенал» ведет переговоры об уходе Озила зимой.
    • Контракт немца истекает летом.

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    Источник: Football.London

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