«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры с Озилом. Клуб готов продвигать бренд футболиста

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может перейти в «Ди Си Юнайтед», выступающий в МЛС. Стороны находятся на продвинутой стадии переговоров.

По информации Football.London, «Ди Си Юнайтед» помимо высокой зарплаты готов помочь Озилу в продвижении его бренда М10 и сетевой кофейни 39 Steps Coffee. Сообщается, что немец станет лицом клуба.