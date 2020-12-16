«Арсенал» допустил уход Озила зимой

Технической директор «Арсенала» Эду подтвердил, что клуб ведет переговоры с полузащитником Месутом Озилом о его уходе. Он может состояться уже зимой.

«Я разговаривал с Озилом и с его агентом для рассмотрения некоторых вариантов. Мы не хотим конфронтации. Пытаемся добиться соглашения, которое поможет обеим сторонам. Клуб довольно ясен в своей позиции», – цитирует Эду «Матч ТВ» со ссылкой на Sky Sports.