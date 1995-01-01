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    «Арсенал» допустил уход Озила зимой

    Технической директор «Арсенала» Эду подтвердил, что клуб ведет переговоры с полузащитником Месутом Озилом о его уходе. Он может состояться уже зимой.

    «Я разговаривал с Озилом и с его агентом для рассмотрения некоторых вариантов. Мы не хотим конфронтации. Пытаемся добиться соглашения, которое поможет обеим сторонам. Клуб довольно ясен в своей позиции», – цитирует Эду «Матч ТВ» со ссылкой на Sky Sports.

    • Контракт Озила истекает летом.
    • Немец играет в Лондоне с 2013 года, трижды брал Кубок Англии.
    • В текущем сезоне АПЛ игрок не провел ни матча.

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    Источник: «Матч ТВ»

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