Журналист Скира: «Фенербахче» уверен в трансфере Озила»

Руководители «Фенербахче» не сомневаются, что подпишут полузащитника «Арсенала» Месута Озила. Он не играет с марта 2020 года.
«Турки находятся в очень продвинутых переговорах. Предложен контракт до 2023 года с возможностью продления еще на сезон. «Арсенал» готов отпустить Озила. «Фенербахче» уверен, что подпишет игрока», – сообщил инсайдер Николо Скира.
- Ранее Football.London сообщал, что Озил ведет переговоры с «Ди Си Юнайтед».
- Микель Артета не видит игрока в основе. Озил тренируется отдельно от первой команды.
- Рассматривался вариант и с арендой Озила в «Фенербахче»; «Арсенал» отказался брать на себя даже часть зарплаты немца.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.