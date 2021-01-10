Журналист Скира: «Фенербахче» уверен в трансфере Озила»

Руководители «Фенербахче» не сомневаются, что подпишут полузащитника «Арсенала» Месута Озила. Он не играет с марта 2020 года.

«Турки находятся в очень продвинутых переговорах. Предложен контракт до 2023 года с возможностью продления еще на сезон. «Арсенал» готов отпустить Озила. «Фенербахче» уверен, что подпишет игрока», – сообщил инсайдер Николо Скира.