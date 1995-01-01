Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    2 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    3 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?

    Журналист Скира: «Фенербахче» уверен в трансфере Озила»

    Руководители «Фенербахче» не сомневаются, что подпишут полузащитника «Арсенала» Месута Озила. Он не играет с марта 2020 года.

    «Турки находятся в очень продвинутых переговорах. Предложен контракт до 2023 года с возможностью продления еще на сезон. «Арсенал» готов отпустить Озила. «Фенербахче» уверен, что подпишет игрока», – сообщил инсайдер Николо Скира.

    • Ранее Football.London сообщал, что Озил ведет переговоры с «Ди Си Юнайтед».
    • Микель Артета не видит игрока в основе. Озил тренируется отдельно от первой команды.
    • Рассматривался вариант и с арендой Озила в «Фенербахче»; «Арсенал» отказался брать на себя даже часть зарплаты немца.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:18
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81893
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru