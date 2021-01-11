Фернандиньо может летом вернуться в «Атлетико Паранаэнсе»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо с высокой долей вероятности сменит команду по окончании сезона.
По словам агента футболиста Джованни Бранчини, им уже поступило несколько хороших предложений из Европы и Бразилии.
Представитель 35-летнего хавбека добавил, что в случае возвращения на родину его клиент, скорее всего, выберет «Атлетико Паранаэнсе», воспитанником которого является.
- Летом Фернандиньо станет свободным агентом.
- В текущем сезоне бразилец забил один гол и сделал один ассист в 16 матчах.
Источник: Globo Esporte