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    Фернандиньо может летом вернуться в «Атлетико Паранаэнсе»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо с высокой долей вероятности сменит команду по окончании сезона.

    По словам агента футболиста Джованни Бранчини, им уже поступило несколько хороших предложений из Европы и Бразилии.

    Представитель 35-летнего хавбека добавил, что в случае возвращения на родину его клиент, скорее всего, выберет «Атлетико Паранаэнсе», воспитанником которого является.

    • Летом Фернандиньо станет свободным агентом.
    • В текущем сезоне бразилец забил один гол и сделал один ассист в 16 матчах.

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    Источник: Globo Esporte

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