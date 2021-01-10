Романцев: «Титов был бы ведущим игроком «Баварии», но не хотел уходить из «Спартака». Это его выбор»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, что Егор Титов мог перейти в «Баварию». Футболист решил не покидать страну.

«Вы знаете, для меня он звезда. Наверное, один из самых талантливых пацанов, которых я видел за то время, когда играл и тренировал. Поэтому о нeм могу говорить часами. Егора приглашали ведущие клубы страны, но у меня был разговор со всеми, в том числе с Егором: «Как только ты решишь уйти в другой клуб, подходи, и без всяких отпускных я тебя отпущу. Но ты искренне и честно играешь за «Спартак».

С Егором был такой случай: его приглашала «Бавария». Ко мне приходят еe представители и говорят, мол, так и так, мы хотим вашего центрального нападающего, полузащитника, нам такой игрок очень нужен. Я отвечаю: «Только в одном случае. Сначала переговорите с Егором. Он придeт ко мне — и тогда буду разговаривать с вами». Больше они ко мне не приходили, потому что, как я понял, Егор не дал им добро.

Это, опять же, большой комплимент родителям Егора. Он не хотел от нас уходить, не хотел уезжать из страны. Меня часто спрашивают, заиграл бы он в «Баварии»? Твeрдо верю: сто процентов заиграл бы и был бы ведущим игроком. Потерял ли что-то? Наверное, всe-таки потерял в имидже, потому что футбол России не очень популярен на Западе, а «Бавария» была и долго будет на виду. В этом плане мне, конечно, жаль. Но я не мог вызвать Егора и сказать: «Поезжай, друг мой, в «Баварию». Это его выбор, он очень любит свою семью и свою страну», – сказал Романцев.