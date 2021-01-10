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  • Романцев: «Титов был бы ведущим игроком «Баварии», но не хотел уходить из «Спартака». Это его выбор»

Романцев: «Титов был бы ведущим игроком «Баварии», но не хотел уходить из «Спартака». Это его выбор»

10 января 2021, 00:24
13

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, что Егор Титов мог перейти в «Баварию». Футболист решил не покидать страну.

«Вы знаете, для меня он звезда. Наверное, один из самых талантливых пацанов, которых я видел за то время, когда играл и тренировал. Поэтому о нeм могу говорить часами. Егора приглашали ведущие клубы страны, но у меня был разговор со всеми, в том числе с Егором: «Как только ты решишь уйти в другой клуб, подходи, и без всяких отпускных я тебя отпущу. Но ты искренне и честно играешь за «Спартак».

С Егором был такой случай: его приглашала «Бавария». Ко мне приходят еe представители и говорят, мол, так и так, мы хотим вашего центрального нападающего, полузащитника, нам такой игрок очень нужен. Я отвечаю: «Только в одном случае. Сначала переговорите с Егором. Он придeт ко мне — и тогда буду разговаривать с вами». Больше они ко мне не приходили, потому что, как я понял, Егор не дал им добро.

Это, опять же, большой комплимент родителям Егора. Он не хотел от нас уходить, не хотел уезжать из страны. Меня часто спрашивают, заиграл бы он в «Баварии»? Твeрдо верю: сто процентов заиграл бы и был бы ведущим игроком. Потерял ли что-то? Наверное, всe-таки потерял в имидже, потому что футбол России не очень популярен на Западе, а «Бавария» была и долго будет на виду. В этом плане мне, конечно, жаль. Но я не мог вызвать Егора и сказать: «Поезжай, друг мой, в «Баварию». Это его выбор, он очень любит свою семью и свою страну», – сказал Романцев.

  • Из-за дисквалификации за запрещенное вещество бромантан Титов пропустил Евро-2004.
  • Титов – воспитанник «Спартака», провел за команду в чемпионате страны 324 матча, забил 87 голов.
  • Титов 6 раз брал чемпионат России.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Бавария Спартак Титов Егор Романцев Олег
Комментарии (13)
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Hektor 84
1610231126
Таких футболистов как Титов сейчас и близко нет в России.
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Валерий2705
1610237033
Чего то попахивает п.и.з.д.е.ж.о.м, так как читал интервью Титова, который рассказывал, что об интересе Баварии узнал гораздо позже случившегося. Походу не дошли они, до Егора)
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portero
1610242003
Ну вот не был он в Баварии и всё, а остальное сказки....
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derrik2000
1610268282
Да. Титов, конечно, классный футболист был, но как-то не уверен, что у него получилось бы в "Баварии". В Германии жёсткий атлетичный футбол на высочайших скоростях и большую ценность в их чемпионате приобретает игрок, не только своевременно и точно раздающий пасы, но и сам БЕГАЮЩИЙ по полю весь матч. А с физической подготовкой, необходимой для уровня чемпионата Германии, у Егора всегда были проблемы. Бавария - флагман немецкого футбола, т. е. все действия на поле, которые совершают футболисты других немецкиих команд, для футболистов Баварии нужно умножить на два. Ну, или на полтора.
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серега кашин
1610279972
сейчас можно многое сказать, а раз не играл за баварию значит они го и не хотели так сильно
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Hektor 84
1610315900
Лукавит Олег Иванович! Редко он расставался с футболистами по хорошему. Скорее поверю Титову, который совсем другую историю рассказывал.
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