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  • Мама Титова: «Взяв вину за допинг на себя, Егор прикрыл весь «Спартак». Команда была бы дисквалифицирована»

Мама Титова: «Взяв вину за допинг на себя, Егор прикрыл весь «Спартак». Команда была бы дисквалифицирована»

9 января 2021, 22:49
15

Людмила Титова, мама бывшего полузащитника «Спартака» Егора Титова, вспомнила историю с дисквалификацией игрока за допинг. Его обнаружили у футболиста после матча сборной России в 2004 году и отлучили от всех соревнований на год.

«Самая серьeзная травма Егора — это история с допингом? Да. Моe мнение: если бы Егор не взял это на себя и начал развивать всю эту ситуацию, рассказывать, что и как, то я думаю, что «Спартак» как команда был бы дисквалифицирован. Всю команду восстанавливали после. Их кормить начали таблетками этими, которые…

Вы знаете, наверное, историю, откуда взялся этот бромантан? Во время войны его создали, и он давался людям, чтобы они не спали. Я не понимаю, зачем футболистам это.

Егор, прикрывая всю команду, подставил под обстрел себя? Да. Мы были все в таком шоке, причeм его же дисквалифицировали на полгода, а потом уже вышестоящая организация увеличила срок на год. Ему даже нельзя было на тренировки приходить, появляться в клубе. Тяжeлый был год, конечно», – сказала Людмила Титова.

  • Из-за дисквалификации за бромантан Титов пропустил Евро-2004.
  • Титов – воспитанник «Спартака», провел за команду в чемпионате страны 324 матча, забил 87 голов.
  • Титов 6 раз брал чемпионат России.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор
Комментарии (15)
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Hektor 84
1610221971
Червиченко гниду надо за это спросить. И перед садиком Спартака хорошенько на пи злить.
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kupryaev
1610223471
6 раз брал....что за словосочетание пи...ское?становился чемпионом России в составе команды Спартак Москва
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Ганнибал Лектор
1610223836
Вывод прост как все великое: даже мама Титова подтвердила, что крючкохвостые всей командой жрали бромантан вместо привычных желудей. Но никто же никого не снял ни откуда, правда?
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Кронштадт65
1610223864
вот вам и чемпионы
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Рубинище
1610255233
к.б. даже допинг не помогает.
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zigbert
1610287846
Вспомнили после стольких лет. Сейчас можно только рассуждать в догадках. Где и в каких командах применялся допинг? В первую очередь отвечать должен руководитель клуба, если там произошел этот инцидент. Наверняка руководство должно быть в курсе всего. В те времена тестирование на допинг проводилось у нас крайне слабо и не случайно сам Титов попался на нем находясь в сборной. Егор Титов получается сделал жест доброй воли, не рассказав всей правды о том что происходило в Спартаке. А как сам Егор может объяснить свой поступок? Разве он сам не мог отказаться от этого допинга? Или может его за это расстреляли бы? Большая часть вины все же лежит на нем. Да все болельщики и поклонники Спартака были в то время в шоке от такого события. Да и сам он, возвратившись после дисквалификации растерял все свои лучшие качества. Это был уже не тот Титов с его великолепной техникой владения мячом.
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фанат джигурды
1610302049
Вы гуляйте вовсю! - Это вам сказал я, - Пусть душа не болит, Я взял вину на себя!
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Дедуктор
1610335042
Как то подозрительно всё это звучит. Типа, на бромантане 6 раз чемпиона брал. А как отобрали бромантан - стал "бледной немочью". В приличных лигах - чемпионатах за такой скандал постфактум всех бы титулов лишили. Причем - всю команду. С переводом в низший класс. Но у нас коррупция оказалась. С которой, впрочем, "Спартак" всегда дружил. Кто еще мог "по звонку" решить вопрос о переводе игрока в столицу с предоставлением сразу квартиры и машины? Только две команды в СССР. Динамо (Киев) и Спартак (Москва).
Ответить
Январь 59
1610347908
А зачем было по телеку показывать на весь мир , как ложкой полный рот допингов набивает . Ну скажи с честным взглядом, что любишь после игры сало с сырыми яйцами, апельсины , бананы, расскажи в каких фруктах много витаминов.
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