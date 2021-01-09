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    Мама Титова: «Взяв вину за допинг на себя, Егор прикрыл весь «Спартак». Команда была бы дисквалифицирована»

    Людмила Титова, мама бывшего полузащитника «Спартака» Егора Титова, вспомнила историю с дисквалификацией игрока за допинг. Его обнаружили у футболиста после матча сборной России в 2004 году и отлучили от всех соревнований на год.

    «Самая серьeзная травма Егора — это история с допингом? Да. Моe мнение: если бы Егор не взял это на себя и начал развивать всю эту ситуацию, рассказывать, что и как, то я думаю, что «Спартак» как команда был бы дисквалифицирован. Всю команду восстанавливали после. Их кормить начали таблетками этими, которые…

    Вы знаете, наверное, историю, откуда взялся этот бромантан? Во время войны его создали, и он давался людям, чтобы они не спали. Я не понимаю, зачем футболистам это.

    Егор, прикрывая всю команду, подставил под обстрел себя? Да. Мы были все в таком шоке, причeм его же дисквалифицировали на полгода, а потом уже вышестоящая организация увеличила срок на год. Ему даже нельзя было на тренировки приходить, появляться в клубе. Тяжeлый был год, конечно», – сказала Людмила Титова.

    • Из-за дисквалификации за бромантан Титов пропустил Евро-2004.
    • Титов – воспитанник «Спартака», провел за команду в чемпионате страны 324 матча, забил 87 голов.
    • Титов 6 раз брал чемпионат России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РФС

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    09.01.2021 22:49
    Комментарии6
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      Рейтинг: +909

      Кронштадт65 2 часа назад

      вот вам и чемпионы

      0
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      Рейтинг: +7345

      Hektor 84 > Кронштадт65 12 минут назад

      Прежде чем чушь писать хоть инфу проверяй. Спартак на тот момент уже нес колько лет не был чемпионом.

      0
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      Рейтинг: +3252

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      Вывод прост как все великое: даже мама Титова подтвердила, что крючкохвостые всей командой жрали бромантан вместо привычных желудей. Но никто же никого не снял ни откуда, правда?

      1
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      Рейтинг: +7345

      Hektor 84 > Ганнибал Лектор 14 минут назад

      Ты гнида бомжатская ты хоть знаешь что такое бромантан и для чего его принимают?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +548

      kupryaev 2 часа назад

      6 раз брал....что за словосочетание пи...ское?становился чемпионом России в составе команды Спартак Москва

      3
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      Рейтинг: +7345

      Hektor 84 2 часа назад

      Червиченко гниду надо за это спросить. И перед садиком Спартака хорошенько на пи злить.

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