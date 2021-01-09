Мама Титова: «Взяв вину за допинг на себя, Егор прикрыл весь «Спартак». Команда была бы дисквалифицирована»

Людмила Титова, мама бывшего полузащитника «Спартака» Егора Титова, вспомнила историю с дисквалификацией игрока за допинг. Его обнаружили у футболиста после матча сборной России в 2004 году и отлучили от всех соревнований на год.

«Самая серьeзная травма Егора — это история с допингом? Да. Моe мнение: если бы Егор не взял это на себя и начал развивать всю эту ситуацию, рассказывать, что и как, то я думаю, что «Спартак» как команда был бы дисквалифицирован. Всю команду восстанавливали после. Их кормить начали таблетками этими, которые…

Вы знаете, наверное, историю, откуда взялся этот бромантан? Во время войны его создали, и он давался людям, чтобы они не спали. Я не понимаю, зачем футболистам это.

Егор, прикрывая всю команду, подставил под обстрел себя? Да. Мы были все в таком шоке, причeм его же дисквалифицировали на полгода, а потом уже вышестоящая организация увеличила срок на год. Ему даже нельзя было на тренировки приходить, появляться в клубе. Тяжeлый был год, конечно», – сказала Людмила Титова.