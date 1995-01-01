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    Кокорин начнет сборы «Спартака» в общей группе

    Тимофей Бердышев, агент нападающего «Спартака» Александра Кокорина, рассказал о состоянии здоровья игрока.

    • Из-за травмы 29-летний форвард пропустил три декабрьских матча, в том числе с «Сочи» и «Зенитом».
    • В последний раз он выходил на поле 29 ноября.
    • В текущем сезоне Кокорин забил два гола и сделал два ассиста в десяти матчах.

    «Со здоровьем уже все нормально. Саша нормально чувствует себя, на первом сборе уже будет сразу работать в общей группе», – сказал агент.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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