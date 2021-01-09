Кокорин начнет сборы «Спартака» в общей группе

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Спартака» Александра Кокорина, рассказал о состоянии здоровья игрока.

Из-за травмы 29-летний форвард пропустил три декабрьских матча, в том числе с «Сочи» и «Зенитом».

В последний раз он выходил на поле 29 ноября.

В текущем сезоне Кокорин забил два гола и сделал два ассиста в десяти матчах.

«Со здоровьем уже все нормально. Саша нормально чувствует себя, на первом сборе уже будет сразу работать в общей группе», – сказал агент.

Агент Кокорина: «Саша хочет играть за «Спартак» и завоевать титул с командой»