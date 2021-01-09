Агент Кокорина: «Саша хочет играть за «Спартак» и завоевать титул с командой»

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Спартака» Александра Кокорина, сообщил, что ему ничего неизвестно об интересе итальянских клубов к своему клиенту.

«Поступали ли какие-то предложения от итальянских клубов или кто-то проявлял интерес, наверное, известно «Спартаку», мы на это не смотрели. Саша хочет играть за «Спартак», никуда уходить не собирается. Он пришел сюда, чтобы играть, показывать свой лучший футбол и завоевать с красно-белыми титул.

Другие варианты нас сейчас не интересуют. Если только «Спартак» готов будет рассмотреть какое-то предложение, и они придут с ним к нам, тогда будем все вместе думать. Мы только полгода в клубе, Саша хочет и пришел сюда приносить пользу «Спартаку», – сказал агент.