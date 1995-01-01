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    Агент Кокорина: «Саша хочет играть за «Спартак» и завоевать титул с командой»

    Тимофей Бердышев, агент нападающего «Спартака» Александра Кокорина, сообщил, что ему ничего неизвестно об интересе итальянских клубов к своему клиенту.

    «Поступали ли какие-то предложения от итальянских клубов или кто-то проявлял интерес, наверное, известно «Спартаку», мы на это не смотрели. Саша хочет играть за «Спартак», никуда уходить не собирается. Он пришел сюда, чтобы играть, показывать свой лучший футбол и завоевать с красно-белыми титул.

    Другие варианты нас сейчас не интересуют. Если только «Спартак» готов будет рассмотреть какое-то предложение, и они придут с ним к нам, тогда будем все вместе думать. Мы только полгода в клубе, Саша хочет и пришел сюда приносить пользу «Спартаку», – сказал агент.

    • В этом сезоне в активе Кокорина два гола и два ассиста в десяти матчах.
    • Контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до 2023 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:33
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5134

      порт 5 минут назад

      Как удачно всё совпало для кокоши, и постоянно играет, кроме этого показывает лучшую свою игру, да и кубок "тренер попрыгунчик" скоро должны получить. Ну и зачем спрашивается кокоша будет уходить?

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      Рейтинг: +10534

      Persona_non_Grata 7 минут назад

      " Саша хочет и пришел приносить пользу Спартаку " - вот что-то совсем не похоже (((

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      Рейтинг: +13750

      derrik2000 14 минут назад

      Вот тему открыли для всяких скабрезностей!
      Налетай, кому интересно!
      ))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +2107

      swot1205 15 минут назад

      За такие бабки любой бы хотел играть в Спартаке

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      Рейтинг: +1451

      Алехсбургер. 18 минут назад

      Чего Саша хочет- знают уже все клубы РПЛ ..
      Ну,кроме клуба -мечты Сочи.
      Но там тёмные ночи,им виднее.)

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