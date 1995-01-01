Агент Кокорина: «Саша хочет играть за «Спартак» и завоевать титул с командой»

Как удачно всё совпало для кокоши, и постоянно играет, кроме этого показывает лучшую свою игру, да и кубок "тренер попрыгунчик" скоро должны получить. Ну и зачем спрашивается кокоша будет уходить?
Тимофей Бердышев, агент нападающего «Спартака» Александра Кокорина, сообщил, что ему ничего неизвестно об интересе итальянских клубов к своему клиенту.
«Поступали ли какие-то предложения от итальянских клубов или кто-то проявлял интерес, наверное, известно «Спартаку», мы на это не смотрели. Саша хочет играть за «Спартак», никуда уходить не собирается. Он пришел сюда, чтобы играть, показывать свой лучший футбол и завоевать с красно-белыми титул.
Другие варианты нас сейчас не интересуют. Если только «Спартак» готов будет рассмотреть какое-то предложение, и они придут с ним к нам, тогда будем все вместе думать. Мы только полгода в клубе, Саша хочет и пришел сюда приносить пользу «Спартаку», – сказал агент.
- В этом сезоне в активе Кокорина два гола и два ассиста в десяти матчах.
- Контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до 2023 года.