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  • Агент Кокорина: «Саша хочет играть за «Спартак» и завоевать титул с командой»

Агент Кокорина: «Саша хочет играть за «Спартак» и завоевать титул с командой»

9 января 2021, 17:33
13

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Спартака» Александра Кокорина, сообщил, что ему ничего неизвестно об интересе итальянских клубов к своему клиенту.

«Поступали ли какие-то предложения от итальянских клубов или кто-то проявлял интерес, наверное, известно «Спартаку», мы на это не смотрели. Саша хочет играть за «Спартак», никуда уходить не собирается. Он пришел сюда, чтобы играть, показывать свой лучший футбол и завоевать с красно-белыми титул.

Другие варианты нас сейчас не интересуют. Если только «Спартак» готов будет рассмотреть какое-то предложение, и они придут с ним к нам, тогда будем все вместе думать. Мы только полгода в клубе, Саша хочет и пришел сюда приносить пользу «Спартаку», – сказал агент.

  • В этом сезоне в активе Кокорина два гола и два ассиста в десяти матчах.
  • Контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до 2023 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Кокорин Александр
Комментарии (13)
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Алехсбургер.
1610203228
Чего Саша хочет- знают уже все клубы РПЛ .. Ну,кроме клуба -мечты Сочи. Но там тёмные ночи,им виднее.)
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swot1205
1610203397
За такие бабки любой бы хотел играть в Спартаке
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derrik2000
1610203494
Вот тему открыли для всяких скабрезностей! Налетай, кому интересно! ))))))))))))))))))
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порт
1610204017
Как удачно всё совпало для кокоши, и постоянно играет, кроме этого показывает лучшую свою игру, да и кубок "тренер попрыгунчик" скоро должны получить. Ну и зачем спрашивается кокоша будет уходить?
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ivany4
1610206800
Чего хочет Саша уже знают все. Ему жалко отдавать 40% от подъемных. )) Но Федуна ему не обмануть. Не даст он ему забить 10 голов за сезон. Да и он сам этого не сможет сделать, старания не видно.
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DOCTOR PENALTY
1610207428
Да уже завоевал Кокорин титул со Спартаком: "Мистер самый глупый трансфер РПЛ".
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baden69
1610208457
Хорошая скамейка, хороший массаж, хорошие кабаки... Саша не будет менять все это на переход в другой клуб, где нужно играть в игру с мячом, в которой нужно бегать и можно получить травму.
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a_who
1610211985
Пенальти пробивать и другие найдутся )
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Mister_Tomsk
1610212736
титул фнл считается?))
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Max Bobr
1610225880
Хороший анекдот, наверное лучший, что я слышал в том году!))
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