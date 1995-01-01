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    Три клуба Серии А заинтересованы в Кокорине

    К форварду «Спартака» Александру Кокорину есть интерес в Европе. Его хотят заполучить «Рома», «Болонья», «Фиорентина».

    Представители клубов Серии А выходили на Кокорина еще до его летнего трансфера в «Спартак».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +10581

      JTherry 4 минуты назад

      никаких реальных контактов «Спартака» с клубами из чемпионата Италии по возможному трансферу Кокорина не было...

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      Рейтинг: +3401

      solodealer 21 минуту назад

      Помним: "...Миранчуком интересуется Аталанта...")))

      0
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      Рейтинг: -76

      ДЫРЯВЫЙ ЛАЗУРНЫЙ ПАРУС 39 минут назад

      Стыдно за лазурятню и дзюбу рукошлепа)))

      0
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      Рейтинг: +4234

      Cleaner 1 час назад

      Так и напишите - интересовались Кокориным ДО ПЕРЕХОДА В Спартак. Сейчас он задаром никому не нужен.

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      Рейтинг: +10533

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Скорее бы уже )))

      1
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      Рейтинг: +11050

      Cules2013 1 час назад

      источник в стиле "сам придумал" и "мамой клянусь"
      кому он там нужен?

      1
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      Рейтинг: +2278

      Бомбардиръ 1 час назад

      Сразу три клуба Серии А? Надо спросить у трёх поросят Ниф-Нифа, Нуф-Нуфа и Наф-Нафа...)

      0
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      Рейтинг: +2389

      _Marqella_ 1 час назад

      Было бы правильно написать, БЫЛИ заинтересованы до его летнего трансфера в «Спартак».

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      Рейтинг: +5376

      "supermax" > _Marqella_ 1 час назад

      может и были, но видимо недостаточно сильно.......а сейчас это скорее всего просто уточка от агента....всем понятно, что кокора валяет дурака...по крайней мере в Спартаке

      2
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      Рейтинг: +1334

      yarik1_78 1 час назад

      Вся Италия сходит с ума по Кокоше,забыли еще про Ювентус и Милан.

      4
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      Рейтинг: +26263

      oyabun 1 час назад

      На чем основан интерес? На том что постоянно травмирован и не играет? А когда играет, то полный ноль? Явно агентская утка.

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