Три клуба Серии А заинтересованы в Кокорине

никаких реальных контактов «Спартака» с клубами из чемпионата Италии по возможному трансферу Кокорина не было...
К форварду «Спартака» Александру Кокорину есть интерес в Европе. Его хотят заполучить «Рома», «Болонья», «Фиорентина».
Представители клубов Серии А выходили на Кокорина еще до его летнего трансфера в «Спартак».
- Персоной Кокорина интересовались в США.
- Игрок мог перейти в «Ростов», но трансфер заблокировал главный тренер Валерий Карпин.
- Кокорин отправится на первый сбор «Спартака».