Агент Белоус: «В МЛС интересовались, может ли Кокорин поехать к ним»

Российский агент Юрий Белоус заявил, что форвардом «Спартака» Александром Кокориным интересуются в США.

— В случае ухода из «Спартака» у Кокорина действительно только два варианта — «Ростов» и «Сочи»?

— Мне кажется, это не соответствует действительности. Недавно, например, мне звонили из МЛС и интересовались: есть ли возможность, что Кокорин поедет к ним. А в МЛС деньги на ветер не бросают. Если звонят — значит есть интерес, и люди готовы платить. Но многое зависит от того — сколько, какая зарплата, плюс желание самого игрока. Да и одно дело — «Интер Майами» Бекхэма, куда, может, приедет Месси, а другое — ехать в Аризону или Айову, где кукуруза в два человеческих роста.

Думаю, такая же история у Кокорина есть и в западной Европе. Те, кто в футболе разбираются, понимают, какой у Кокорина нереализованный потенциал — в силу ряда обстоятельств. И событий последних двух лет, и отсутствия в большом футболе год, и его травмы. Причем, сложно говорить, что за травма, надо обращаться к медикам. Новый спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов — очень квалифицированный специалист. Посмотрим, как и что будет — поедет ли футболист на сбор, видит ли его в команде Тедеско. Хотя сам Тедеско сейчас фигура уходящая, поэтому надо смотреть.

Надо не забывать окончание прошлого сезона, блестящие игры Кокорина за «Сочи», когда он, по сути, сделал всю картину в матче с «Краснодаром», клубом, который единственный из РПЛ продолжает борьбу в еврокубках. А Кокорин чуть ли не в одиночку обеспечил победу над такой командой. Мы это понимаем, но понимаем и то, что его становление как футболиста затянулось. Хотелось бы, чтобы через несколько лет мы не говорили о том, что он один из самых нереализовавшихся игроков в России. Уверен, что он может играть в любом клубе нашего чемпионата. Хотел же его Сергей Семак оставить в «Зените», он публично об этом сказал. Знаю, что и «Локомотив» при Кикнадзе хотел заполучить Кокорина, но почему все так произошло, до конца не могу понять, – сказал Белоус.