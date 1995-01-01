Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    2 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    3 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге

    «Матч ТВ»: Карпин заблокировал переход Кокорина в «Ростов», опасаясь его воссоединения с Мамаевым

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выступил против перехода нападающего «Спартака» Александра Кокорина.

    По информации «Матч ТВ», у специалиста возникли опасения, что воссоединение 29-летнего футболиста с полузащитником Павлом Мамаевым навредит обоим.

    Кроме того, подписание форварда «Спартака» не соответствует стратегии донского клуба по приобретению дешевых молодых легионеров, их прогрессу и последующей выгодной продаже.

    • Кокорин и Мамаев дружат более 12 лет.
    • Осенью 2018 года они, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приняли участие в двух драках в центре Москвы.
    • По итогам судебного разбирательства оба игрока получили реальные тюремные сроки.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:18
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2001

      Иван Петров 1986 6 минут назад

      Правильно сделал, а то эти два придурка могут столько наворотить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4714

      dinar7777dinar 32 минуты назад

      валера все правильно сделал ! нахрен ростову этот петух кокорин. бестолочь а не футболист !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7215

      Вомбат 1 час назад

      Армия Александра Македонского состояла как раз из таких "воссоединившихся". Это исторический факт. Как и то, что эта армия выиграла все свои 100500 сражений. Так что Карпин должны был быть только за. Другое дело, что у Кокорина есть жена Дарья. Вот она-то наверняка и не хотела, чтобы эта пара воссоединялась. А про Карпина это журналисты придумали. Скорее всего, если его спросят, он будет вообще не в курсе.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2472

      Masteralex 1 час назад

      и правильно сделал, зачем отваливать много бабла за сбитого летчика, можно взять рабочую лошадку на ходу, который будет давать за эти деньги нормальный результат

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      zago67 1 час назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " fabo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10581

      JTherry 2 часа назад

      похоже, Бомбардиру писать больше не о чем в новогодние каникулы...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19701

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Ясен хрен! )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6279

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Да не было никакого предложения.
      Журналюги от нех делать вбрасывают инфу , а потом сами опровергают.
      О Кокорине и Спартаке только ленивый не пишит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44126

      portero 2 часа назад

      Думаю решающий фактор деньги, а это для красоты штришок журналюг. Кабы пришёл Кока бесплатно да небольшую зарплату, то бы взяли...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6898

      NewLife 2 часа назад

      Возможно радужный клуб с берегов Невы подберет их, уж очень подходят к синитовской специализации.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22613

      пьяныйхоровод > NewLife 1 час назад

      Скорее всего "карьеру" он будет завершать в том же клубе БДСМщиков , в котором находится по сей день .

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81873
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru