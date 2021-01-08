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  • «Матч ТВ»: Карпин заблокировал переход Кокорина в «Ростов», опасаясь его воссоединения с Мамаевым

«Матч ТВ»: Карпин заблокировал переход Кокорина в «Ростов», опасаясь его воссоединения с Мамаевым

8 января 2021, 16:18
21

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выступил против перехода нападающего «Спартака» Александра Кокорина.

По информации «Матч ТВ», у специалиста возникли опасения, что воссоединение 29-летнего футболиста с полузащитником Павлом Мамаевым навредит обоим.

Кроме того, подписание форварда «Спартака» не соответствует стратегии донского клуба по приобретению дешевых молодых легионеров, их прогрессу и последующей выгодной продаже.

  • Кокорин и Мамаев дружат более 12 лет.
  • Осенью 2018 года они, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приняли участие в двух драках в центре Москвы.
  • По итогам судебного разбирательства оба игрока получили реальные тюремные сроки.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Мамаев Павел Кокорин Александр Карпин Валерий
Комментарии (21)
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derrik2000
1610113136
А чё так? Или Валера совсем на себя, как на руководителя футболистов и их непререкаемого авторитета, не рассчитывает??? Да и Ростов - не Питер или Москва, где можно что-то там "поотжигать" в барах, не опасаясь последствий со стороны местных.
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Hektor 84
1610113179
Валера мужик! Сказал не нужен значит не нужен. А для Кокоши позорище! ************ что даже Ростову не нужен. Про Москву молчу вообще! Похоже это конец карьеры. Так и остался вечно подающим надежды с ворохом скандалов, еще и возраст переписан на два года. Даже если Сочи его заберет он там нормально играть уже не будет. Кокоша потерял мотивацию, ему футбол уже не интересен, ему нужно только халявное бабло.
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NewLife
1610113983
Возможно радужный клуб с берегов Невы подберет их, уж очень подходят к синитовской специализации.
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portero
1610114780
Думаю решающий фактор деньги, а это для красоты штришок журналюг. Кабы пришёл Кока бесплатно да небольшую зарплату, то бы взяли...
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Masteralex
1610119407
и правильно сделал, зачем отваливать много бабла за сбитого летчика, можно взять рабочую лошадку на ходу, который будет давать за эти деньги нормальный результат
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Вомбат
1610120773
Армия Александра Македонского состояла как раз из таких "воссоединившихся". Это исторический факт. Как и то, что эта армия выиграла все свои 100500 сражений. Так что Карпин должны был быть только за. Другое дело, что у Кокорина есть жена Дарья. Вот она-то наверняка и не хотела, чтобы эта пара воссоединялась. А про Карпина это журналисты придумали. Скорее всего, если его спросят, он будет вообще не в курсе.
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dinar7777dinar
1610122581
валера все правильно сделал ! нахрен ростову этот петух кокорин. бестолочь а не футболист !
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Иван Петров 1986
1610124142
Правильно сделал, а то эти два придурка могут столько наворотить.
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DemSerg
1610140732
Мамай хороший футболист, хоть и гопник обоссаный. А кокорин просто никакой.
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zigbert
1610188703
Всему причина стоимость Кокорина.
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