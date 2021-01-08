«Матч ТВ»: Карпин заблокировал переход Кокорина в «Ростов», опасаясь его воссоединения с Мамаевым

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выступил против перехода нападающего «Спартака» Александра Кокорина.

По информации «Матч ТВ», у специалиста возникли опасения, что воссоединение 29-летнего футболиста с полузащитником Павлом Мамаевым навредит обоим.

Кроме того, подписание форварда «Спартака» не соответствует стратегии донского клуба по приобретению дешевых молодых легионеров, их прогрессу и последующей выгодной продаже.