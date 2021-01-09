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  • «СЭ»: «Спартак» не получал предложений по Кокорину от клубов Серии А

«СЭ»: «Спартак» не получал предложений по Кокорину от клубов Серии А

9 января 2021, 08:25
11

По информации «Матч ТВ», «Рома», «Болонья» и «Фиорентина» заинтересованы в подписании форварда «Спартака» Александра Кокорина.

Однако, как сообщает «СЭ», у московского клуба не было никаких реальных контактов с представителями Серии А.

Источник утверждает, что разговоры о желании итальянских команд подписать 29-летнего россиянина подогреваются скаутом Давиде Липпи, сыном экс-тренера сборной Италии Марчелло Липпи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Кокорин Александр
Комментарии (11)
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oyabun
1610173120
Да никто и не сомневался, что это агентская утка.
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vladimir-7
1610174971
Кокорин никому не нужен, он хорошо устроился под крылом у Федуна, получая отличные деньги без каких-либо напрягов, а его контракт был оформлен на три года, а в случае расторжения его в одностороннем порядке, он получит неустойку и уйдёт на вольные хлеба, "заработав" в клубе 9-10 млн. евро, как и планировал.
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Борис23
1610177686
Да он уже никому не нужен
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derrik2000
1610179105
Да и хрен с ним. Отдайте в "Ригу": там возьмут. Или в "Краснодар".
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Иван Петров 1986
1610179934
Кто бы сомневался.
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vladimir-7
1610180908
Интересно, а какое мнение у Федуна о покупке Кокорине и, что делать дальше с ним? Какие планы, Леонид?
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Вальдемар IV
1610183131
сами выдумали новость про интерес, сами опровергли, так рабы и занимают новостную нишу
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Рубинище
1610183402
проведёт полноценные сборы с командой, наберёт форму, ещё поможет кб. продать его не смогут. в европе он ни кому не нужен.. из РПЛ ни кто зп не даст такую же. как минимум игрок на замену сгодится. сели свинтусы с ним в лужу конечно
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DOCTOR PENALTY
1610196583
Предложений на него можно будет дождаться только от дураков. Так что пора Кокоре в архив!
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