«СЭ»: «Спартак» не получал предложений по Кокорину от клубов Серии А

По информации «Матч ТВ», «Рома», «Болонья» и «Фиорентина» заинтересованы в подписании форварда «Спартака» Александра Кокорина.
Однако, как сообщает «СЭ», у московского клуба не было никаких реальных контактов с представителями Серии А.
Источник утверждает, что разговоры о желании итальянских команд подписать 29-летнего россиянина подогреваются скаутом Давиде Липпи, сыном экс-тренера сборной Италии Марчелло Липпи.
- В этом сезоне в активе Кокорина два гола и два ассиста в десяти матчах.
- Футболист отправится со «Спартаком» на первый тренировочный сбор.
- Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заблокировал переход нападающего, опасаясь его воссоединения с Павлом Мамаевым.
Источник: «Спорт-Экспресс»