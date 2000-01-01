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    «СЭ»: «Спартак» не получал предложений по Кокорину от клубов Серии А

    По информации «Матч ТВ», «Рома», «Болонья» и «Фиорентина» заинтересованы в подписании форварда «Спартака» Александра Кокорина.

    Однако, как сообщает «СЭ», у московского клуба не было никаких реальных контактов с представителями Серии А.

    Источник утверждает, что разговоры о желании итальянских команд подписать 29-летнего россиянина подогреваются скаутом Давиде Липпи, сыном экс-тренера сборной Италии Марчелло Липпи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:25
    Комментарии16
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      Рейтинг: +4563

      Puddle 36 минут назад

      Где главный визжащий микропиг "vsespartak01"? Косорылоффка еще не отпустила, или батя инет отключил, дал ремня, и юный визгарь уныло похрюкивает в подушку дома? Гы-гы-гы

      0
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      Рейтинг: +5498

      Рубинище 1 час назад

      проведёт полноценные сборы с командой, наберёт форму, ещё поможет кб. продать его не смогут. в европе он ни кому не нужен.. из РПЛ ни кто зп не даст такую же. как минимум игрок на замену сгодится. сели свинтусы с ним в лужу конечно

      1
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      Рейтинг: +627

      Вальдемар IV 1 час назад

      сами выдумали новость про интерес, сами опровергли, так рабы и занимают новостную нишу

      0
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      Рейтинг: +4242

      Cleaner 1 час назад

      Какая там СЕРИЯ А! Кокорин и в России никого на интересует. НУ КУПИЛИ!!!...)))

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      Рейтинг: +14767

      vladimir-7 1 час назад

      Интересно, а какое мнение у Федуна о покупке Кокорине и, что делать дальше с ним? Какие планы, Леонид?

      0
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      Рейтинг: +2011

      Иван Петров 1986 2 часа назад

      Кто бы сомневался.

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      Рейтинг: +13743

      derrik2000 2 часа назад

      Да и хрен с ним.
      Отдайте в "Ригу": там возьмут.
      Или в "Краснодар".

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      Рейтинг: +627

      Вальдемар IV > derrik2000 1 час назад

      стоило ли убирать мамаева, чтобы другого зэка брать, тем более берг всем назло феерит, а этот полезет в лупу мол не столица же епт, давай контракт жирнее а то убьюсь в дтп...

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      Рейтинг: +2281

      Бомбардиръ 2 часа назад

      Был хороший игрок, даже недавно играя за команду Сочи блестел игрой, а как пришёл в Спартак сразу стал неликвидным игроком.

      2
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      Рейтинг: +14767

      vladimir-7 > Бомбардиръ 1 час назад

      Вот Кокорин обдерёт спартак на деньги и после завершения
      контракта уйдет в Сочи.

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      Рейтинг: +4242

      Cleaner > vladimir-7 1 час назад

      Какой Сочи?!! Кокорин в Барселону поедет на место Месси! Только так! НУ КУПИЛИ!!!...)))

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      Рейтинг: +168

      Борис23 2 часа назад

      Да он уже никому не нужен

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      Рейтинг: +12663

      alarm 3 часа назад

      но всё равно очень стыдно за свинятник))

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