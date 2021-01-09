«СЭ»: «Спартак» не получал предложений по Кокорину от клубов Серии А

По информации «Матч ТВ», «Рома», «Болонья» и «Фиорентина» заинтересованы в подписании форварда «Спартака» Александра Кокорина.

Однако, как сообщает «СЭ», у московского клуба не было никаких реальных контактов с представителями Серии А.

Источник утверждает, что разговоры о желании итальянских команд подписать 29-летнего россиянина подогреваются скаутом Давиде Липпи, сыном экс-тренера сборной Италии Марчелло Липпи.