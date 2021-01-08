Вылет «Реала» на игру с «Осасуной» задерживается из-за снегопада

«Реал» не может вылететь на матч 18-го тура чемпионата Испании против «Осасуны». Причина – обледенение взлетно-посадочной полосы в мадридском аэропорту, вызванное снегопадом. Вылет отложен на неопределенный срок.
Клуб уже провел в аэропорту несколько часов. О переносе матча пока речи не идет. В Памплоне также идет снегопад, мобилизованы стадионные службы для очистки поля.
- Матч должен начаться в 23:00 по Москве.
- «Реал» сыграет без Луки Йовича.
- «Реал» идет в таблице 2-м.
Nieva de forma copiosa ahora en #Madrid Barajas... pic.twitter.com/i2XhAqpMFD— Controladores Aéreos (@controladores) January 8, 2021