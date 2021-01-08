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    Вылет «Реала» на игру с «Осасуной» задерживается из-за снегопада

    «Реал» не может вылететь на матч 18-го тура чемпионата Испании против «Осасуны». Причина – обледенение взлетно-посадочной полосы в мадридском аэропорту, вызванное снегопадом. Вылет отложен на неопределенный срок.

    Клуб уже провел в аэропорту несколько часов. О переносе матча пока речи не идет. В Памплоне также идет снегопад, мобилизованы стадионные службы для очистки поля.

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    Источник: твиттер Controladores Aéreos

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