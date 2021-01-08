Todofichajes: «Зенит» предложил «Гремио» 20 миллионов за форварда Пепе

«Зенит» предложил «Гремио» 20 миллионов евро за 23-летнего форварда Пепе.
«Порту», также претендующий на футболиста, готов заплатить «Гремио» 17 миллионов. Нападающий склоняется к переходу в португальский клуб.
- Клуб из Санкт-Петербурга рассчитывал подписать бразильского нападающего еще в летнее трансферное окно.
- Пепе забил 24 гола и сделал 13 ассистов в 99 матчах в составе «Гремио».
- Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.
Источник: Todofichajes
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