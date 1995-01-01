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    Todofichajes: «Зенит» предложил «Гремио» 20 миллионов за форварда Пепе

    «Зенит» предложил «Гремио» 20 миллионов евро за 23-летнего форварда Пепе.

    «Порту», также претендующий на футболиста, готов заплатить «Гремио» 17 миллионов. Нападающий склоняется к переходу в португальский клуб.

    • Клуб из Санкт-Петербурга рассчитывал подписать бразильского нападающего еще в летнее трансферное окно.
    • Пепе забил 24 гола и сделал 13 ассистов в 99 матчах в составе «Гремио».
    • Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.

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    Источник: Todofichajes

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