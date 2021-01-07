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  • Кубок Либертадорес. Гол экс-спартаковца Адриано помог «Палмейрасу» разгромить «Ривер Плейт», «Бока Хуниорс» и «Сантос» сыграли вничью

Кубок Либертадорес. Гол экс-спартаковца Адриано помог «Палмейрасу» разгромить «Ривер Плейт», «Бока Хуниорс» и «Сантос» сыграли вничью

7 января 2021, 07:23

В ночь на четверг состоялись первые полуфинальные матчи Кубка Либертадорес.

«Бока Хуниорс» и «Сантос» победителя не выявили – нулевая ничья.

«Палмейрас» на выезде крупно обыграл «Ривер Плейт» со счетом 3:0. Один из голов в составе гостей забил бывший форвард «Спартака» Луис Адриано.

Кубок Либертадорес. 1/2 финала. Первые матчи

Бока Хуниорс (Аргентина) – Сантос (Бразилия) – 0:0 (0:0)

Ривер Плейт (Аргентина) – Палмейрас (Бразилия) – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Рони, 27; 0:2 – Адриано, 47; 0:3 – Винья, 62.

Удаление: Карраскаль, 60 – нет.

Источник: «Бомбардир»
Весь мир Бока Хуниорс Сантос Ривер Плейт Палмейрас Адриано Луис
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