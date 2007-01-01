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    Кубок Либертадорес. Гол экс-спартаковца Адриано помог «Палмейрасу» разгромить «Ривер Плейт», «Бока Хуниорс» и «Сантос» сыграли вничью

    В ночь на четверг состоялись первые полуфинальные матчи Кубка Либертадорес.

    «Бока Хуниорс» и «Сантос» победителя не выявили – нулевая ничья.

    «Палмейрас» на выезде крупно обыграл «Ривер Плейт» со счетом 3:0. Один из голов в составе гостей забил бывший форвард «Спартака» Луис Адриано.

    Кубок Либертадорес. 1/2 финала. Первые матчи

    Бока Хуниорс (Аргентина) – Сантос (Бразилия) – 0:0 (0:0)

    Ривер Плейт (Аргентина) – Палмейрас (Бразилия) – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Рони, 27; 0:2 – Адриано, 47; 0:3 – Винья, 62.

    Удаление: Карраскаль, 60 – нет.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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