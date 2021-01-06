«Рубин» назвал соперников на все зимние товарищеские матчи

Стало известно расписание «Рубина» на зимних турецких сборах. Только один соперник по товарищеским играм представляет не Россию.

Первый сбор.

21 января. 15:00. «Рубин» – «Партизан» (Белград, Сербия).

24 января. 12:00. «Рубин» – «Сочи».

Второй сбор.

2 февраля. 15:00. «Рубин» – «Химки».

5 февраля. 15:00. «Рубин» – «Динамо» (Москва).

9 февраля. 12:00. «Рубин» – «Нижний Новгород».

Третий сбор.

15 февраля. 15:00. «Рубин» – «Урал».

18 февраля. 15:00. «Рубин» – «Ротор».

21 февраля. 15:00. «Рубин» – «Ротор».