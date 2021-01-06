«Рубин» назвал соперников на все зимние товарищеские матчи

Стало известно расписание «Рубина» на зимних турецких сборах. Только один соперник по товарищеским играм представляет не Россию.
Первый сбор.
21 января. 15:00. «Рубин» – «Партизан» (Белград, Сербия).
24 января. 12:00. «Рубин» – «Сочи».
Второй сбор.
2 февраля. 15:00. «Рубин» – «Химки».
5 февраля. 15:00. «Рубин» – «Динамо» (Москва).
9 февраля. 12:00. «Рубин» – «Нижний Новгород».
Третий сбор.
15 февраля. 15:00. «Рубин» – «Урал».
18 февраля. 15:00. «Рубин» – «Ротор».
21 февраля. 15:00. «Рубин» – «Ротор».
Источник: официальный сайт «Рубина»