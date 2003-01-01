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    «Рубин» назвал соперников на все зимние товарищеские матчи

    Стало известно расписание «Рубина» на зимних турецких сборах. Только один соперник по товарищеским играм представляет не Россию.

    Первый сбор.

    21 января. 15:00. «Рубин» – «Партизан» (Белград, Сербия).

    24 января. 12:00. «Рубин» – «Сочи».

    Второй сбор.

    2 февраля. 15:00. «Рубин» – «Химки».

    5 февраля. 15:00. «Рубин» – «Динамо» (Москва).

    9 февраля. 12:00. «Рубин» – «Нижний Новгород».

    Третий сбор.

    15 февраля. 15:00. «Рубин» – «Урал».

    18 февраля. 15:00. «Рубин» – «Ротор».

    21 февраля. 15:00. «Рубин» – «Ротор».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Рубина»

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