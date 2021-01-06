Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Роналду и Неймар не попали в топ-100 самых дорогих игроков мира по версии CIES

Роналду и Неймар не попали в топ-100 самых дорогих игроков мира по версии CIES

6 января 2021, 13:52
9

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг самых дорогих футболистов мира из топ-5 европейских лиг.

Самым дорогим футболистом CIES признала нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда. Его оценили в 165,6 миллионов евро.

Вторым в рейтинге стал нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд (152 миллиона), третьим – защитник «Ливерпуля» Трен Александер-Арнольд (151,6 миллиона).

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси занял 97 место в рейтинге. Его трансферная стоимость – 54 миллиона евро.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающий «ПСЖ» Неймар в топ-100 не попали.

В топ-10 рейтинга вошли:

Источник: CIES
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Ювентус ПСЖ Барселона Манчестер Юнайтед Боруссия Д Ливерпуль Месси Лионель Роналду Криштиану Неймар Рэшфорд Маркус Александер-Арнольд Трент Холанд Эрлинг
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1609931234
Видимо это предварительный черновик.
Ответить
Хейтер Аларм
1609931880
Бред. Типо Рашфорд дороже Мбаппе, серьезно? А за защитников никогда дохрена денег не отдают, почему тогда Тренд второй?
Ответить
Давид59
1609933329
Стоимость любого товара - вещь относительная. Если кто-то очень захочет купить переплатит и в 2 и в 3 раза больше.
Ответить
MU_Fan#1
1609934214
А что тут удивительного? Кому они надо? Купить крутого чувака, но старика(по футбольным меркам) за кучу бабок? За нереальную кучу бабок? За эти бабки можно купить целый состав, но заметьте молодых подающих надежды на будущее игроков. Игроков которым есть что доказывать на поле, голодных до трофеев и кубков. Голодных до рекордов и т д...
Ответить
Валерий2705
1609938896
Решфорд ничего не выигравший ещё, дороже Мбаппе который ещё и младше, смешно... Два игрока МЮ в пятёрке, похоже его фанаты составляли.
Ответить
BRO_football
1609946616
Этот рейтинг вообще ничего не значит. Футболист стоит столько, сколько другой клуб готов за него платить. Рэшфорд и Александр-Арнольд из родных клубов никуда не уходили, так что непонятно сколько они стоят.
Ответить
Cules2013
1609946975
алгоритм подсчёта явно составляли за новогодним столом, в перерыве между тостами
Ответить
petr69
1609957858
В списке только простые смертные, а ......
Ответить
Hektor 84
1609971730
Мир сошел с ума
Ответить
Главные новости
Спасение ЦСКА, россиянин может уехать в Саудовскую Аравию, жеребьевка ЛЕ и другие новости
02:01
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
ФотоЖена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа
00:59
1
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
2
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
3
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)
Вчера, 23:59
3
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
Вчера, 23:09
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
1
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
Все новости
Все новости
Хулиан Альварес вместо «Барсы» может вернуться в бывший клуб
01:44
ФотоЧемпион АПЛ пополнил кипрский клуб
01:11
АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил на выезде «Пэлас» (4:1), у Холанда дубль
Вчера, 23:57
«Арсенал» продаст вингера сборной Бразилии в Саудовскую Аравию за сумму свыше 65 миллионов
Вчера, 13:31
«Челси» согласовал трансфер нового вратаря
27 августа
«Арсенал» избавился от игрока, пробывшего 19 лет в клубе
27 августа
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
27 августа
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
27 августа
Чемпион мира Мартинес согласился уйти из «Астон Виллы» в другой клуб АПЛ
27 августа
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
27 августа
2
«ПСЖ» получит за Барколя 100+20 миллионов
27 августа
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
26 августа
ФотоКлуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
26 августа
Фото«Челси» отправил защитника в другой клуб из Лондона
26 августа
Фото«Манчестер Сити» подписал 18-летнего марокканца за 100 миллионов
26 августа
2
Игрок сборной России начал новый сезон в молодежке «Манчестер Юнайтед»
26 августа
ФотоНазван лучший игрок прошлого сезона АПЛ
25 августа
«Арсенал» совершит рекордную продажу в истории клуба
25 августа
1
«Манчестер Юнайтед» объявил о покупке полузащитника за 70 миллионов
25 августа
1
Игрок «Челси», купленный за 121 миллион, согласился на переход в «Манчестер Сити»
25 августа
Фото«Тоттенхэм» объявил о покупке игрока «Манчестер Сити» за 85 миллионов
25 августа
АПЛ. «Челси» победил «Фулхэм» в противостоянии двух экс-тренеров «Реала»
24 августа
«Манчестер Сити» усилится бразильцем, которого не смог купить «Зенит»
24 августа
1
ВидеоНурмагомедов – о новой прическе Холанда: «Дагестанский стиль»
24 августа
7
«Атлетико» готов продать форварда за 150 миллионов
24 августа
2
Тренер «Ливерпуля» оценил ничью с «Ньюкаслом» после спасения на 99-й минуте
24 августа
АПЛ. «Ливерпуль» на 99-й минуте спас ничью с «Ньюкаслом» – 2:2
23 августа
АПЛ. «Ман Сити» совершил мощный камбэк, «Брайтон» уничтожил «Астон Виллу»
23 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+