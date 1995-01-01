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    Роналду и Неймар не попали в топ-100 самых дорогих игроков мира по версии CIES

    CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг самых дорогих футболистов мира из топ-5 европейских лиг.

    Самым дорогим футболистом CIES признала нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда. Его оценили в 165,6 миллионов евро.

    Вторым в рейтинге стал нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд (152 миллиона), третьим – защитник «Ливерпуля» Трен Александер-Арнольд (151,6 миллиона).

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси занял 97 место в рейтинге. Его трансферная стоимость – 54 миллиона евро.

    Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающий «ПСЖ» Неймар в топ-100 не попали.

    В топ-10 рейтинга вошли:

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    Источник: CIES

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    Сегодня, 13:52
    Комментарии7
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      Рейтинг: +4008

      Гавроша 1 час назад

      Все верно, эгоистичное старичье никому не нужно!

      0
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      Рейтинг: +1665

      Валерий2705 1 час назад

      Решфорд ничего не выигравший ещё, дороже Мбаппе который ещё и младше, смешно... Два игрока МЮ в пятёрке, похоже его фанаты составляли.

      0
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      Рейтинг: +58

      MU_Fan#1 2 часа назад

      А что тут удивительного? Кому они надо? Купить крутого чувака, но старика(по футбольным меркам) за кучу бабок? За нереальную кучу бабок? За эти бабки можно купить целый состав, но заметьте молодых подающих надежды на будущее игроков. Игроков которым есть что доказывать на поле, голодных до трофеев и кубков. Голодных до рекордов и т д...

      0
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      Рейтинг: +2277

      Бомбардиръ 3 часа назад

      Кто такой CIES? Ихние эксперты нашли, чем забавляться. Самый лучший эксперт - футбольный рынок.

      1
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      Рейтинг: +4310

      Давид59 3 часа назад

      Стоимость любого товара - вещь относительная. Если кто-то очень захочет купить переплатит и в 2 и в 3 раза больше.

      2
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      Рейтинг: +659

      Хейтер Аларм 3 часа назад

      Бред. Типо Рашфорд дороже Мбаппе, серьезно? А за защитников никогда дохрена денег не отдают, почему тогда Тренд второй?

      2
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      Рейтинг: +19689

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Видимо это предварительный черновик.

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