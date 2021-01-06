Роналду и Неймар не попали в топ-100 самых дорогих игроков мира по версии CIES

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг самых дорогих футболистов мира из топ-5 европейских лиг.
Самым дорогим футболистом CIES признала нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда. Его оценили в 165,6 миллионов евро.
Вторым в рейтинге стал нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд (152 миллиона), третьим – защитник «Ливерпуля» Трен Александер-Арнольд (151,6 миллиона).
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси занял 97 место в рейтинге. Его трансферная стоимость – 54 миллиона евро.
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающий «ПСЖ» Неймар в топ-100 не попали.
В топ-10 рейтинга вошли:
Источник: CIES