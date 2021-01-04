«Бизнес Online»: уход Хвичи из «Рубина» более вероятен летом, чем зимой

Полузащитник Хвича Кварацхелия, скорее всего, проведет вторую часть сезона в «Рубине».

По информации «Бизнес Online», уход грузина из клуба более вероятен летом, чем зимой.

Тем более, сейчас у казанцев нет конкретных предложений по трансферу 19-летнего футболиста.

В текущем сезоне Хвича провел за «Рубин» 16 матчей, забил два гола и сделал пять ассистов.

Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года.

Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

Кварацхелия: «Не собираюсь оставаться в России надолго. Есть предложение, переговоры ведутся»

«Рубин» готов отпустить Хвичу в другой клуб