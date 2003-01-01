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    «Бизнес Online»: уход Хвичи из «Рубина» более вероятен летом, чем зимой

    Полузащитник Хвича Кварацхелия, скорее всего, проведет вторую часть сезона в «Рубине».

    По информации «Бизнес Online», уход грузина из клуба более вероятен летом, чем зимой.

    Тем более, сейчас у казанцев нет конкретных предложений по трансферу 19-летнего футболиста.

    • В текущем сезоне Хвича провел за «Рубин» 16 матчей, забил два гола и сделал пять ассистов.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года.
    • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

    Кварацхелия: «Не собираюсь оставаться в России надолго. Есть предложение, переговоры ведутся»

    «Рубин» готов отпустить Хвичу в другой клуб

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    Источник: «Бизнес Online»

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