«Бизнес Online»: уход Хвичи из «Рубина» более вероятен летом, чем зимой

Полузащитник Хвича Кварацхелия, скорее всего, проведет вторую часть сезона в «Рубине».
По информации «Бизнес Online», уход грузина из клуба более вероятен летом, чем зимой.
Тем более, сейчас у казанцев нет конкретных предложений по трансферу 19-летнего футболиста.
- В текущем сезоне Хвича провел за «Рубин» 16 матчей, забил два гола и сделал пять ассистов.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года.
- Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
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«Рубин» готов отпустить Хвичу в другой клуб
Источник: «Бизнес Online»