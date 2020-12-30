«Рубин» готов отпустить Хвичу в другой клуб

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов допустил возможную продажу полузащитника клуба Хвичи Кварацхелии. Вчера он был признан футболистом года в Грузии.

«Он заслужил эту награду. Честно говоря, очень приятно. Хвича очень ярко выглядел в своей сборной.

Что касается его слов о дальнейшей карьере, мы готовы его отпустить, если будет реальное и интересное предложение. Мы готовы подумать, и если предложение будет интересным и для него, и для нас, то мы готовы его отпустить. Но здесь надо осторожно обдумать. Он парень молодой, надо, чтобы он не сел на лавку в клубе из сильного чемпионата, если он туда уедет. У нас нет задачи продать Хвичу, но если будет предложение, которое устроит, то рассмотрим его», – сказал Сайманов.

Кварацхелия в этом сезоне РПЛ провел за «Рубин» 16 матчей, забил два гола и сделал два ассиста.

Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года.

Его рыночная стоимость – 7,5 миллиона евро.

Кварацхелия: «Не собираюсь оставаться в России надолго. Есть предложение, переговоры ведутся»