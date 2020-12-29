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    «Рубин» готов отпустить Хвичу в другой клуб

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов допустил возможную продажу полузащитника клуба Хвичи Кварацхелии. Вчера он был признан футболистом года в Грузии.

    «Он заслужил эту награду. Честно говоря, очень приятно. Хвича очень ярко выглядел в своей сборной.

    Что касается его слов о дальнейшей карьере, мы готовы его отпустить, если будет реальное и интересное предложение. Мы готовы подумать, и если предложение будет интересным и для него, и для нас, то мы готовы его отпустить. Но здесь надо осторожно обдумать. Он парень молодой, надо, чтобы он не сел на лавку в клубе из сильного чемпионата, если он туда уедет. У нас нет задачи продать Хвичу, но если будет предложение, которое устроит, то рассмотрим его», – сказал Сайманов.

    • Кварацхелия в этом сезоне РПЛ провел за «Рубин» 16 матчей, забил два гола и сделал два ассиста.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года.
    • Его рыночная стоимость – 7,5 миллиона евро.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 11:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6210

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Всем прекрасно понятно , что вопрос только в цене.
      В нашей лиге нет неприкасаемых.

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