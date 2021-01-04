Tuttosport: «Зенит» сохраняет интерес к де Паулю

«Зенит» может следующим летом снова попытаться купить полузащитника «Удинезе» Родриго де Пауля.

По информации Tuttosport, итальянский клуб готов по окончании сезона рассмотреть предложения о продаже хавбека.

Сумма возможной сделки оценивается в 30 миллионов евро. На аргентинца также претендуют «Милан» и «Интер».