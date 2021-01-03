Tuttosport: «Зенит» сохраняет интерес к де Паулю

Если он полный идиот, то перейдет в поносную лигу, а если хоть есть грамм мозга, то выберет клуб из Милана
«Зенит» может следующим летом снова попытаться купить полузащитника «Удинезе» Родриго де Пауля.
По информации Tuttosport, итальянский клуб готов по окончании сезона рассмотреть предложения о продаже хавбека.
Сумма возможной сделки оценивается в 30 миллионов евро. На аргентинца также претендуют «Милан» и «Интер».
- В текущем сезоне де Пауль провел за «Удинезе» 16 матчей, забил три гола и сделал три ассиста.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 35 миллионов евро.