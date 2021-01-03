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    Tuttosport: «Зенит» сохраняет интерес к де Паулю

    «Зенит» может следующим летом снова попытаться купить полузащитника «Удинезе» Родриго де Пауля.

    По информации Tuttosport, итальянский клуб готов по окончании сезона рассмотреть предложения о продаже хавбека.

    Сумма возможной сделки оценивается в 30 миллионов евро. На аргентинца также претендуют «Милан» и «Интер».

    • В текущем сезоне де Пауль провел за «Удинезе» 16 матчей, забил три гола и сделал три ассиста.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 35 миллионов евро.

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    Источник: Tuttosport

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    Сегодня, 11:36
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11055

      Skull_Boy 48 минут назад

      Если он полный идиот, то перейдет в поносную лигу, а если хоть есть грамм мозга, то выберет клуб из Милана

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      Рейтинг: -9

      ДЫРЯВЫЙ ЛАЗУРНЫЙ ПАРУС 1 час назад

      Бомжатня денег предложит народных лям 7 и перейдет не думая,но если захочет играть в футбол то не перейдет в помойку)))

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