Лукаку установил рекорд «Интера», забив 50 голов в 70 матчах. Он обошел Роналдо

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку забил гол в матче 15-го тура Серии А с «Кротоне» (6:2).
На счету бельгийца 50 голов за команду из Милана в 70 играх. Это лучший результат в истории «Интера».
Лукаку побил рекорд Роналдо, забившего 50 голов в 77 матчах.
- Лукаку – лучший бомбардир турниров УЕФА в 2020 году.
- Лукаку – лидер среди действующих игроков по голам за сборную, забитым до 28 лет.
- Только Лукаку, Роналду и Левандовски забили не менее 10 голов в топ-5 лигах Европы в девяти сезонах подряд.
Источник: Squawka