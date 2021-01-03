Лукаку установил рекорд «Интера», забив 50 голов в 70 матчах. Он обошел Роналдо

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку забил гол в матче 15-го тура Серии А с «Кротоне» (6:2).

На счету бельгийца 50 голов за команду из Милана в 70 играх. Это лучший результат в истории «Интера».

Лукаку побил рекорд Роналдо, забившего 50 голов в 77 матчах.