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    Лукаку установил рекорд «Интера», забив 50 голов в 70 матчах. Он обошел Роналдо

    Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку забил гол в матче 15-го тура Серии А с «Кротоне» (6:2).

    На счету бельгийца 50 голов за команду из Милана в 70 играх. Это лучший результат в истории «Интера».

    Лукаку побил рекорд Роналдо, забившего 50 голов в 77 матчах.

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    Источник: Squawka

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3218

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Зубастик все равно лучший, как по мне. Обстоятельства и рекорды разные, победные голы в финале ЧМ - нечто иное. Неповторимое...

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      Рейтинг: +11019

      Cules2013 > Ганнибал Лектор 42 минуты назад

      Подобная статистика наталкивает на интересные выводы, вроде того, что раньше в защите играли плотнее, или физ. подготовка игроков была слабее, или соперники сильнее...Ясное дело, что Лукаку не Роналду, но у многих современных игроков стата просто заоблачная. Сон, Кейн, Салах, Левандовски, Мбаппе показывают просто какие-то ядерные цифры.

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      Рейтинг: +3218

      Ганнибал Лектор > Cules2013 24 минуты назад

      Я думаю, что здесь выходит на первый план фактор денег. Раньше в футболе было больше футбола и меньше денег. А сейчас футбол становится шоу-бизнесом. Растет значимость букмекеров, появились персональные ставки на определенные события. Нельзя сбрасывать со счетов достижения науки, в первую очередь медицину (да-да, я про допинги другого уровня). Мяч стал скорее снарядом, чем мячом - траектория его полета все сложнее для голкипера. Ну и растет количество матчей во всех турнирах

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