Роналду: «Мечта – выиграть чемпионат мира. Надеюсь, смогу играть еще много-много лет»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, что не собирается завершать карьеру в ближайшее время.
«Я чувствую себя отлично в важный период моей жизни. Надеюсь, что смогу играть еще много-много лет, но ничего нельзя загадывать заранее.
Возраст не имеет значения, если есть мотивация. Криштиану сейчас хорош.
Всегда говорю молодым футболистам: «Наслаждайтесь моментом, потому что никто не знает, что произойдет в нашей жизни завтра.
Я вижу ясное будущее, и очень доволен этим. Я завоевывал титулы с каждым клубом, но выиграть чемпионат мира – моя мечта», – приводит слова Роналду AP news.
- 5 февраля 2021 года нападающему исполнится 36 лет.
Источник: AP news