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    Роналду: «Мечта – выиграть чемпионат мира. Надеюсь, смогу играть еще много-много лет»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, что не собирается завершать карьеру в ближайшее время.

    «Я чувствую себя отлично в важный период моей жизни. Надеюсь, что смогу играть еще много-много лет, но ничего нельзя загадывать заранее.

    Возраст не имеет значения, если есть мотивация. Криштиану сейчас хорош.

    Всегда говорю молодым футболистам: «Наслаждайтесь моментом, потому что никто не знает, что произойдет в нашей жизни завтра.

    Я вижу ясное будущее, и очень доволен этим. Я завоевывал титулы с каждым клубом, но выиграть чемпионат мира – моя мечта», – приводит слова Роналду AP news.

    • 5 февраля 2021 года нападающему исполнится 36 лет.

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    Источник: AP news

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