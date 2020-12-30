Роналду: «Мечта – выиграть чемпионат мира. Надеюсь, смогу играть еще много-много лет»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, что не собирается завершать карьеру в ближайшее время.

«Я чувствую себя отлично в важный период моей жизни. Надеюсь, что смогу играть еще много-много лет, но ничего нельзя загадывать заранее.

Возраст не имеет значения, если есть мотивация. Криштиану сейчас хорош.

Всегда говорю молодым футболистам: «Наслаждайтесь моментом, потому что никто не знает, что произойдет в нашей жизни завтра.

Я вижу ясное будущее, и очень доволен этим. Я завоевывал титулы с каждым клубом, но выиграть чемпионат мира – моя мечта», – приводит слова Роналду AP news.