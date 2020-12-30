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    Кашшаи: «83 процента матчей РПЛ заканчивались без серьезных судейских ошибок»

    Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи оценил работу арбитров в 2020 году. Он считает ее неплохой.

    «Уровень в целом неплохой и схож со средним европейским уровнем. Моя задача в России — повышение этого показателя. Мы хотим сделать так, чтобы уровень судейства стал выше среднеевропейского. Но я не могу сказать, что полностью доволен нынешней ситуацией, потому что чувствую больший потенциал для развития.

    В 2020 году мы сыграли почти 240 матчей в РПЛ, и, конечно же, были и спорные решения, и грубые ошибки. Если обсуждать все ошибки отдельно, можно разобрать тысячу с лишним ситуаций. Но я считаю нечестным, что все фокусируются исключительно на ошибках и не говорят о правильных решениях. Судьи никому не интересны, когда они работают хорошо.

    По нашим аналитическим данным, 83 процента игр заканчивались без серьезных ошибок. А топ-3 команд РПЛ набрали 60-70 процентов очков из возможных, так почему люди не удовлетворены 83 процентами у судей? Я думаю, что судьи в РПЛ в общем хороши, но все фокусируются на 17 процентах ошибок», – сказал венгр.

    • Кашшаи назначили в январе.
    • «Спартак» в августе грозился сняться с чемпионата, будучи недовольным судейством.
    • РПЛ возобновится в феврале.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1737

      Fusballer 12 минут назад

      17 процентов, в которых совершались грубые ошибки - матчи Зенита, Сочи и Ахмата.

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