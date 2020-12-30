Кашшаи: «83 процента матчей РПЛ заканчивались без серьезных судейских ошибок»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи оценил работу арбитров в 2020 году. Он считает ее неплохой.

«Уровень в целом неплохой и схож со средним европейским уровнем. Моя задача в России — повышение этого показателя. Мы хотим сделать так, чтобы уровень судейства стал выше среднеевропейского. Но я не могу сказать, что полностью доволен нынешней ситуацией, потому что чувствую больший потенциал для развития.

В 2020 году мы сыграли почти 240 матчей в РПЛ, и, конечно же, были и спорные решения, и грубые ошибки. Если обсуждать все ошибки отдельно, можно разобрать тысячу с лишним ситуаций. Но я считаю нечестным, что все фокусируются исключительно на ошибках и не говорят о правильных решениях. Судьи никому не интересны, когда они работают хорошо.

По нашим аналитическим данным, 83 процента игр заканчивались без серьезных ошибок. А топ-3 команд РПЛ набрали 60-70 процентов очков из возможных, так почему люди не удовлетворены 83 процентами у судей? Я думаю, что судьи в РПЛ в общем хороши, но все фокусируются на 17 процентах ошибок», – сказал венгр.