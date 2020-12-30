Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кашшаи: «83 процента матчей РПЛ заканчивались без серьезных судейских ошибок»

Кашшаи: «83 процента матчей РПЛ заканчивались без серьезных судейских ошибок»

30 декабря 2020, 13:53
6

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи оценил работу арбитров в 2020 году. Он считает ее неплохой.

«Уровень в целом неплохой и схож со средним европейским уровнем. Моя задача в России — повышение этого показателя. Мы хотим сделать так, чтобы уровень судейства стал выше среднеевропейского. Но я не могу сказать, что полностью доволен нынешней ситуацией, потому что чувствую больший потенциал для развития.

В 2020 году мы сыграли почти 240 матчей в РПЛ, и, конечно же, были и спорные решения, и грубые ошибки. Если обсуждать все ошибки отдельно, можно разобрать тысячу с лишним ситуаций. Но я считаю нечестным, что все фокусируются исключительно на ошибках и не говорят о правильных решениях. Судьи никому не интересны, когда они работают хорошо.

По нашим аналитическим данным, 83 процента игр заканчивались без серьезных ошибок. А топ-3 команд РПЛ набрали 60-70 процентов очков из возможных, так почему люди не удовлетворены 83 процентами у судей? Я думаю, что судьи в РПЛ в общем хороши, но все фокусируются на 17 процентах ошибок», – сказал венгр.

  • Кашшаи назначили в январе.
  • «Спартак» в августе грозился сняться с чемпионата, будучи недовольным судейством.
  • РПЛ возобновится в феврале.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Кашшаи Виктор
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Fusballer
1609331938
17 процентов, в которых совершались грубые ошибки - матчи Зенита, Сочи и Ахмата.
Ответить
алдан2014
1609333838
Вот врун. Любая команда рпл скажет обратное в 50 процентов случаев
Ответить
Hektor 84
1609341085
Не зря из за этого венгерского чучела и пришли к тому что надо вводить систему Вар! В каждом туре судейские скандалы, а он заливает.
Ответить
Axe111
1609341332
АХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХХАХАХАХАХААХАХХ
Ответить
zigbert
1609357847
Откуда он взял эти 83% матчей без серьезных ошибок?
Ответить
MaxRnD
1609466926
За два дня до НГ и уже напраздновался вусмерть ?
Ответить
Главные новости
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
ФотоЖена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа
00:59
1
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
2
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
3
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)
Вчера, 23:59
3
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
Вчера, 23:09
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
1
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Все новости
Все новости
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
1
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
1
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
2
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
Вчера, 21:12
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
Вчера, 20:57
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
Вчера, 20:51
8
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
Вчера, 20:31
2
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
Вчера, 20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
Вчера, 19:56
35
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
Вчера, 19:51
1
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
Вчера, 19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
Вчера, 19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
Вчера, 18:57
10
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
Вчера, 18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
Вчера, 18:34
21
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
Вчера, 18:22
4
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
Вчера, 18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
Вчера, 17:58
14
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
Вчера, 17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
Вчера, 17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
Вчера, 17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
Вчера, 17:17
5
Аршавин изменил мнение о Соболеве
Вчера, 17:08
19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+