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    Матч «Тоттенхэм» – «Фулхэм» под угрозой переноса. В команде гостей вспышка коронавируса

    В «Фулхэме» выявили вспышку коронавируса, сообщает The Athletic. Положительные тесты сдали несколько представителей клуба. Об именах и числе заболевших не сообщается.

    Матч с «Тоттенхэмом», запланированный на 30 декабря, находится под угрозой отмены.

    • В АПЛ выявлено 18 случаев заражения коронавирусом по итогам тестирований с 21 по 27 декабря.
    • Это рекордный показатель с ноября – тогда в середине месяца положительные тесты сдали 16 футболистов и представителей клубов лиги.
    • Ранее АПЛ объявила об отмене матча «Эвертон»«Манчестер Сити» из-за вспушки коронавируса в команде гостей.
    • Также о вспышке коронавируса объявил «Шеффилд».

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    Источник: The Athletic

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