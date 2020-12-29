Матч «Тоттенхэм» – «Фулхэм» под угрозой переноса. В команде гостей вспышка коронавируса

В «Фулхэме» выявили вспышку коронавируса, сообщает The Athletic. Положительные тесты сдали несколько представителей клуба. Об именах и числе заболевших не сообщается.

Матч с «Тоттенхэмом», запланированный на 30 декабря, находится под угрозой отмены.