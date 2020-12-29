Матч «Тоттенхэм» – «Фулхэм» под угрозой переноса. В команде гостей вспышка коронавируса

В «Фулхэме» выявили вспышку коронавируса, сообщает The Athletic. Положительные тесты сдали несколько представителей клуба. Об именах и числе заболевших не сообщается.
Матч с «Тоттенхэмом», запланированный на 30 декабря, находится под угрозой отмены.
- В АПЛ выявлено 18 случаев заражения коронавирусом по итогам тестирований с 21 по 27 декабря.
- Это рекордный показатель с ноября – тогда в середине месяца положительные тесты сдали 16 футболистов и представителей клубов лиги.
- Ранее АПЛ объявила об отмене матча «Эвертон» – «Манчестер Сити» из-за вспушки коронавируса в команде гостей.
- Также о вспышке коронавируса объявил «Шеффилд».
Источник: The Athletic