Де Дзерби: «Рождественский подарок от «Спартака»? Даже не слышал об их предложении»

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби прокомментировал информацию о предложении «Спартака».
«Рождественский подарок от «Спартака»? Я в эту тему не лезу. Дело не в деньгах. Нет ни единого шанса, что я покину «Сассуоло» в этом сезоне. Я даже не слышал о предложении, так что без шансов», – сказал Де Дзерби.
- По информации Metaratings, клуб связался с итальянским специалистом не напрямую, а через посредников. Де Дзерби ответил на предложение «Спартака» отказом.
- Представитель Де Дзерби назвал слухом новость о предложении «Спартака».
- La Gazetta dello Sport сообщала, что «Спартак» предлагал тренеру зарплату в размере 3 миллионов евро в год, что в три раза выше нынешнего оклада.
Источник: Calciomercato