Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    2 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    3 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?

    Де Дзерби: «Рождественский подарок от «Спартака»? Даже не слышал об их предложении»

    Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби прокомментировал информацию о предложении «Спартака».

    «Рождественский подарок от «Спартака»? Я в эту тему не лезу. Дело не в деньгах. Нет ни единого шанса, что я покину «Сассуоло» в этом сезоне. Я даже не слышал о предложении, так что без шансов», – сказал Де Дзерби.

    • По информации Metaratings, клуб связался с итальянским специалистом не напрямую, а через посредников. Де Дзерби ответил на предложение «Спартака» отказом.
    • Представитель Де Дзерби назвал слухом новость о предложении «Спартака».
    • La Gazetta dello Sport сообщала, что «Спартак» предлагал тренеру зарплату в размере 3 миллионов евро в год, что в три раза выше нынешнего оклада.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Calciomercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:51
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +130

      хав_бек 16 минут назад

      Конечно не слышал. Эта новость только на бомбардире.
      Для обсуждения) Чтобы скучно не было)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3422

      mamba9090909 2 часа назад

      Де Дзерби - Рождественский подарок от Спартака? Это какой Спартак? Тот, который в прошлом сезоне ЛЕ из квалификации не смог выкарабкаться? Нуууу, это не серьёзно.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7557

      Литейный4 2 часа назад

      Он даже не слышал, что есть такой клуб. Гыгыгы

      6
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81675
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru