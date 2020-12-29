Де Дзерби: «Рождественский подарок от «Спартака»? Даже не слышал об их предложении»

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби прокомментировал информацию о предложении «Спартака».

«Рождественский подарок от «Спартака»? Я в эту тему не лезу. Дело не в деньгах. Нет ни единого шанса, что я покину «Сассуоло» в этом сезоне. Я даже не слышал о предложении, так что без шансов», – сказал Де Дзерби.