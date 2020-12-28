«Уфа» планирует зимой усилиться несколькими игроками

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков рассказал о трансферных планах клуба на текущую зиму.

– Какие цели у команды на предстоящее трансферное окно? Есть ли какие-то конкретные варианты?

– Говорить пока не буду – рано, мы сидим, смотрим. Конкретные игроки, которых мы бы хотели видеть в команде, есть. Несколько человек мы должны взять.