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    «Уфа» планирует зимой усилиться несколькими игроками

    Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков рассказал о трансферных планах клуба на текущую зиму.

    – Какие цели у команды на предстоящее трансферное окно? Есть ли какие-то конкретные варианты?

    – Говорить пока не буду – рано, мы сидим, смотрим. Конкретные игроки, которых мы бы хотели видеть в команде, есть. Несколько человек мы должны взять.

    • «Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров.
    • В прошлое трансферное окно клуб заработал на продаже игроков 7,5 миллиона евро, а потратил на усиление – 1,24 миллиона.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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