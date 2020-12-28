«Уфа» планирует зимой усилиться несколькими игроками

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков рассказал о трансферных планах клуба на текущую зиму.
– Какие цели у команды на предстоящее трансферное окно? Есть ли какие-то конкретные варианты?
– Говорить пока не буду – рано, мы сидим, смотрим. Конкретные игроки, которых мы бы хотели видеть в команде, есть. Несколько человек мы должны взять.
- «Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров.
- В прошлое трансферное окно клуб заработал на продаже игроков 7,5 миллиона евро, а потратил на усиление – 1,24 миллиона.
Источник: «Спорт-Экспресс»