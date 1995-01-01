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    Семин: «Крыховяк – лучший полузащитник РПЛ в 2020 году»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал лучшего, по его мнению, полузащитника российской Премьер-лиги по итогам 2020 года.

    «Гжегож Крыховяк. Этот футболист всегда может делать результат», – сказал 73-летний специалист.

    • Польский хавбек выступал за «Локомотив» под руководством Семина с 2018 по 2020 год.
    • В прошлом сезоне он забил десять мячей и сделал пять ассистов в 33 играх.
    • В нынешней кампании в активе Крыховяка три гола и одна результативная передача в 21 матче.

    Семин: «Лучший вратарь РПЛ в 2020 году – Акинфеев»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +974

      O-Z 42 минуты назад

      К сожалению здесь не согласен с Палычем. При николе он играет другую роль что он не показывает своих лучших качеств. В этом сезоне Крыковя вообще потерялся.

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