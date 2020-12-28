Семин: «Крыховяк – лучший полузащитник РПЛ в 2020 году»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал лучшего, по его мнению, полузащитника российской Премьер-лиги по итогам 2020 года.

«Гжегож Крыховяк. Этот футболист всегда может делать результат», – сказал 73-летний специалист.

Польский хавбек выступал за «Локомотив» под руководством Семина с 2018 по 2020 год.

В прошлом сезоне он забил десять мячей и сделал пять ассистов в 33 играх.

В нынешней кампании в активе Крыховяка три гола и одна результативная передача в 21 матче.

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