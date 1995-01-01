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    Скопинцев: «Уверен, в ближайшее время «Динамо» станет претендентом на что-то значимое»

    Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев оценил 2020-й год, а также поделился мнением о перспективах московской команды.

    «Год прошел для меня как футболиста успешно. Стал играть все матчи 90 минут, как раньше в «Ростове». Чувствую себя важной частью команды.

    Для «Динамо» также год был плодотворный. Хорошие, на мой взгляд, трансферы, есть ощутимый командный прогресс, четкое направление. Уверен, в ближайшее время мы станем претендентами на что-то значимое», – сказал футболист.

    • «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров.
    • 23-летний Скопинцев в текущем сезоне забил один гол в 17 матчах.

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    Источник: Sportbox

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    Сегодня, 11:21
    Комментарии4
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      Рейтинг: +728

      Дима Цэ 1 час назад

      Мы увидили в матче Лиги Европы... Ноу комментс

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      Рейтинг: +384

      Mityai90 1 час назад

      Претендентом на чемпионство в лучшей лиге мира?

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      Рейтинг: +3191

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      На место в десятке РПЛ

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      Рейтинг: +10953

      Skull_Boy 1 час назад

      Ну да и дадут вам титул - Победители грузинского клуба из провинции

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