Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Скопинцев: «Уверен, в ближайшее время «Динамо» станет претендентом на что-то значимое»

Скопинцев: «Уверен, в ближайшее время «Динамо» станет претендентом на что-то значимое»

28 декабря 2020, 11:21
9

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев оценил 2020-й год, а также поделился мнением о перспективах московской команды.

«Год прошел для меня как футболиста успешно. Стал играть все матчи 90 минут, как раньше в «Ростове». Чувствую себя важной частью команды.

Для «Динамо» также год был плодотворный. Хорошие, на мой взгляд, трансферы, есть ощутимый командный прогресс, четкое направление. Уверен, в ближайшее время мы станем претендентами на что-то значимое», – сказал футболист.

  • «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров.
  • 23-летний Скопинцев в текущем сезоне забил один гол в 17 матчах.

Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Динамо Скопинцев Дмитрий
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1609147756
Ну да и дадут вам титул - Победители грузинского клуба из провинции
Ответить
Ганнибал Лектор
1609147767
На место в десятке РПЛ
Ответить
Mityai90
1609148308
Претендентом на чемпионство в лучшей лиге мира?
Ответить
Дима Цэ
1609150489
Мы увидили в матче Лиги Европы... Ноу комментс
Ответить
FanatSerj
1609159119
Здоровья тебе Скопа, а то как сломался сразу проблемы на левом фланге начались, причём чредой.
Ответить
алдан2014
1609160344
К примеру кубок соли,чем не значимый трофей? Щас наши в еврокубках таких соперников не могут пройти
Ответить
Brabus71
1609168746
Да уж...
Ответить
Просто-333
1609168968
дай бог...
Ответить
Просто-333
1609169272
Злые вы все...
Ответить
Главные новости
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)
Вчера, 23:59
2
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
Вчера, 23:09
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
2
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
Вчера, 20:51
8
Все новости
Все новости
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
1
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
2
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
Вчера, 21:12
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
Вчера, 20:57
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
Вчера, 20:51
8
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
Вчера, 20:31
1
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
Вчера, 20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
Вчера, 19:56
35
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
Вчера, 19:51
1
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
Вчера, 19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
Вчера, 19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
Вчера, 18:57
9
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
Вчера, 18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
Вчера, 18:34
21
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
Вчера, 18:22
4
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
Вчера, 18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
Вчера, 17:58
14
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
Вчера, 17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
Вчера, 17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
Вчера, 17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
Вчера, 17:17
5
Аршавин изменил мнение о Соболеве
Вчера, 17:08
19
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – ЦСКА: 28 августа 2026
Вчера, 16:52
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+