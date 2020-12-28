Скопинцев: «Уверен, в ближайшее время «Динамо» станет претендентом на что-то значимое»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев оценил 2020-й год, а также поделился мнением о перспективах московской команды.
«Год прошел для меня как футболиста успешно. Стал играть все матчи 90 минут, как раньше в «Ростове». Чувствую себя важной частью команды.
Для «Динамо» также год был плодотворный. Хорошие, на мой взгляд, трансферы, есть ощутимый командный прогресс, четкое направление. Уверен, в ближайшее время мы станем претендентами на что-то значимое», – сказал футболист.
- «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров.
- 23-летний Скопинцев в текущем сезоне забил один гол в 17 матчах.
Источник: Sportbox