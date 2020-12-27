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    «Возможно, наши пути пересекутся». Агент Собослая рассказал о знакомстве с руководством «Милана»

    Матиас Эстерхази, агент полузащитника Доминика Собослая, рассказал о рабочих отношениях с «Миланом». Он познакомился с Паоло Мальдини и Даниэле Массарой.

    «Милан» – один из лучших клубов мира. Мальдини и Массара прекрасно разбираются в клубной работе и в рынке. Для меня большая честь познакомиться с ними. Желаю им всего лучшего. Возможно, наши пути пересекутся», – сказал Эстерхази.

    Источник: твиттер Франческо Порцио

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    27.12.2020 18:49
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