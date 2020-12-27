«Возможно, наши пути пересекутся». Агент Собослая рассказал о знакомстве с руководством «Милана»

Матиас Эстерхази, агент полузащитника Доминика Собослая, рассказал о рабочих отношениях с «Миланом». Он познакомился с Паоло Мальдини и Даниэле Массарой.
«Милан» – один из лучших клубов мира. Мальдини и Массара прекрасно разбираются в клубной работе и в рынке. Для меня большая честь познакомиться с ними. Желаю им всего лучшего. Возможно, наши пути пересекутся», – сказал Эстерхази.
- Собослай в декабре перешел в «Лейпциг».
- Собослай выступал за «Зальцбург» с января 2018 года.
- На счету хавбека 82 матча, 26 голов и 34 ассиста.
Источник: твиттер Франческо Порцио