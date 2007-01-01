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    Сайманов: «У «Рубина» есть возможность взять Кокорина, но он нам не нужен. Нам нужно развиваться»

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов отверг идею покупки форварда «Спартака» Александра Кокорина. В Казани иные приоритеты.

    – Со стороны кажется, что «Рубину» не хватает опытных лидеров, чтобы кто-то мог напихать тому же Ивану Игнатьеву в раздевалке после удаления. Раньше молодых в тонусе держали Олег Кузьмин, Гекдениз Карадениз, Сергей Рыжиков. А сейчас кто?

    – Олег Шатов может сказать – к нему есть уважение. И ребята признают его. Мы с тренерским штабом много этот вопрос обсуждали и для себя определили, что взрослых игроков на сходе брать больше не будем. Если игрок уже достиг определeнного уровня и дальше не вырастет, то зачем он нам? Мы их не продадим ведь потом.

    Например, мы в этом году приглашали Александра Кокорина. Даже сейчас у нас есть возможность его взять, но он нам не нужен. Хотя это качественный игрок, нам нужно смотреть вперeд и развиваться. В этом плане такой трансфер нам ничего не даст. И мы в дальнейшем планируем так вести трансферную политику.

    Мы не стали продлевать Диму Тарасову. Он был очень полезным игроком для нас. Например, он высказал Игнатьеву в раздевалке в игре с «Локомотивом». Так что Дмитрий свою лепту вносил. Это был очень полезный игрок для нас. Большое ему спасибо за это. Но Абильдгор на сегодня нас устраивает и играет без замен, как машина.

    • Рынок оценивает 29-летнего Кокорина в 6 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ он забил 2 гола в 8 играх.
    • «Рубин» идет в таблице 9-м.

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    Источник: «БИЗНЕС Online»

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    Сегодня, 17:52
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +10458

      JTherry 6 минут назад

      зачем вам Коко, если Ванька Игнатьев не хуже него лавку полирует))

      0
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      Рейтинг: +1954

      Иван Петров 1986 10 минут назад

      Ну когда же его кто - нибудь заберет то.

      0
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      Рейтинг: +7133

      Hektor 84 1 час назад

      Он в Спартаке играть не хочет, а в Рубине и подавно забьет на всё и на всех! Кокошка уже завершает карьеру с таким отношением.

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      Рейтинг: +2543

      neim 1 час назад

      Все правильно сказал, нужно развиваться, причем не только вам, а всем. Поэтому про Кокошу можно уже и не вспоминать, ни кому он не нужен ))).

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