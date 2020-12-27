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  • Сайманов: «У «Рубина» есть возможность взять Кокорина, но он нам не нужен. Нам нужно развиваться»

Сайманов: «У «Рубина» есть возможность взять Кокорина, но он нам не нужен. Нам нужно развиваться»

27 декабря 2020, 17:52
8

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов отверг идею покупки форварда «Спартака» Александра Кокорина. В Казани иные приоритеты.

– Со стороны кажется, что «Рубину» не хватает опытных лидеров, чтобы кто-то мог напихать тому же Ивану Игнатьеву в раздевалке после удаления. Раньше молодых в тонусе держали Олег Кузьмин, Гекдениз Карадениз, Сергей Рыжиков. А сейчас кто?

– Олег Шатов может сказать – к нему есть уважение. И ребята признают его. Мы с тренерским штабом много этот вопрос обсуждали и для себя определили, что взрослых игроков на сходе брать больше не будем. Если игрок уже достиг определeнного уровня и дальше не вырастет, то зачем он нам? Мы их не продадим ведь потом.

Например, мы в этом году приглашали Александра Кокорина. Даже сейчас у нас есть возможность его взять, но он нам не нужен. Хотя это качественный игрок, нам нужно смотреть вперeд и развиваться. В этом плане такой трансфер нам ничего не даст. И мы в дальнейшем планируем так вести трансферную политику.

Мы не стали продлевать Диму Тарасову. Он был очень полезным игроком для нас. Например, он высказал Игнатьеву в раздевалке в игре с «Локомотивом». Так что Дмитрий свою лепту вносил. Это был очень полезный игрок для нас. Большое ему спасибо за это. Но Абильдгор на сегодня нас устраивает и играет без замен, как машина.

  • Рынок оценивает 29-летнего Кокорина в 6 миллионов евро.
  • В сезоне РПЛ он забил 2 гола в 8 играх.
  • «Рубин» идет в таблице 9-м.

Источник: «БИЗНЕС Online»
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Кокорин Александр
Комментарии (8)
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Hektor 84
1609085012
Он в Спартаке играть не хочет, а в Рубине и подавно забьет на всё и на всех! Кокошка уже завершает карьеру с таким отношением.
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Иван Петров 1986
1609088351
Ну когда же его кто - нибудь заберет то.
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JTherry
1609088608
зачем вам Коко, если Ванька Игнатьев не хуже него лавку полирует))
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oyabun
1609092395
Не надоело бахвалиться "Мы можем взять того, можем взять этого.."? Вы даже Урунова не смогли взять из Спартака, а уж Кокорин вам и подавно финансово не по зубам.
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geroin161
1609092530
«У «Ростова» есть возможность взять Месси, Бускетса, Дибалу и Мбапе с Неймаром, но они нам не нужны. Нам нужно развиваться»
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Бухбух
1609120016
Игнатьеву высказывать должен Леня, а не Тарасов. Ну а Тарасов, похоже, завязал с футболом.
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Дядя Серёжа
1609145883
Кому это надо? Никому не надо. Кому это нужно? Никому не нужно!... А вообще по понятиям - за Динамо ему тянуть надо...нужно...
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