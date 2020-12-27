Сайманов: «У «Рубина» есть возможность взять Кокорина, но он нам не нужен. Нам нужно развиваться»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов отверг идею покупки форварда «Спартака» Александра Кокорина. В Казани иные приоритеты.

– Со стороны кажется, что «Рубину» не хватает опытных лидеров, чтобы кто-то мог напихать тому же Ивану Игнатьеву в раздевалке после удаления. Раньше молодых в тонусе держали Олег Кузьмин, Гекдениз Карадениз, Сергей Рыжиков. А сейчас кто?

– Олег Шатов может сказать – к нему есть уважение. И ребята признают его. Мы с тренерским штабом много этот вопрос обсуждали и для себя определили, что взрослых игроков на сходе брать больше не будем. Если игрок уже достиг определeнного уровня и дальше не вырастет, то зачем он нам? Мы их не продадим ведь потом.

Например, мы в этом году приглашали Александра Кокорина. Даже сейчас у нас есть возможность его взять, но он нам не нужен. Хотя это качественный игрок, нам нужно смотреть вперeд и развиваться. В этом плане такой трансфер нам ничего не даст. И мы в дальнейшем планируем так вести трансферную политику.

Мы не стали продлевать Диму Тарасову. Он был очень полезным игроком для нас. Например, он высказал Игнатьеву в раздевалке в игре с «Локомотивом». Так что Дмитрий свою лепту вносил. Это был очень полезный игрок для нас. Большое ему спасибо за это. Но Абильдгор на сегодня нас устраивает и играет без замен, как машина.