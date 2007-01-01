Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    2 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    3 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту

    Сайманов: «Когда нам не дали Урунова, «Рубин» расстроился так, будто умер кто-то»

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о неудаче с трансфером полузащитника Остона Урунова летом. Он перешел из «Уфы» в «Спартак».

    – Расскажите на примере трансфера Хван Ин Бома как вы совместно проводите сделку?

    – На самом деле, мы же хотели взять Урунова, но всe затянулось. Леонид Викторович Слуцкий уже строил планы, как будет строить игру с ним, как перестроит схему. И нам в итоге его не дали, мы расстроились так, будто умер кто-то.

    Потом Олег Яровинский предложил посмотреть другого иностранца. А у нас уже был лист игроков на эту позицию. Мы уже выстроили схему, что у нас будет в центре думающий игрок с обводкой, с навыком быстрого принятия решений, с отбором, активный. И Яровинский сразу начал изучать лист.

    После срыва трансфера Урунова мы подняли список наших лучших кандидатов, вспомнили всех и начали обсуждать. Олег начал звонить в клубы, спрашивать. И вышел на агента Кристиана Эмиле – он представляет в Европе Слуцкого. Это он принeс нам идею с Ин Бомом, предложил его посмотреть и потом выступил его агентом. Он знал, что мы хотели Урунова, и уверял, что Ин Бом ему нисколько не уступает. И мы сразу начали переговоры, Олег взял всe в свои руки – связался с канадцами, обсудил возможность трансфера. Мы совместно обговорили все детали и взяли его за меньшие деньги. Тьфу-тьфу, попали с этим трансфером.

    • «Рубин» пытался купить Урунова и у «Спартака».
    • Урунов в сезоне РПЛ не отметился результативными действиями.
    • «Рубин» идет в РПЛ 9-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «БИЗНЕС Online»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:54
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81638
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru