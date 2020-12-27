Сайманов: «Когда нам не дали Урунова, «Рубин» расстроился так, будто умер кто-то»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о неудаче с трансфером полузащитника Остона Урунова летом. Он перешел из «Уфы» в «Спартак».

– Расскажите на примере трансфера Хван Ин Бома как вы совместно проводите сделку?

– На самом деле, мы же хотели взять Урунова, но всe затянулось. Леонид Викторович Слуцкий уже строил планы, как будет строить игру с ним, как перестроит схему. И нам в итоге его не дали, мы расстроились так, будто умер кто-то.

Потом Олег Яровинский предложил посмотреть другого иностранца. А у нас уже был лист игроков на эту позицию. Мы уже выстроили схему, что у нас будет в центре думающий игрок с обводкой, с навыком быстрого принятия решений, с отбором, активный. И Яровинский сразу начал изучать лист.

После срыва трансфера Урунова мы подняли список наших лучших кандидатов, вспомнили всех и начали обсуждать. Олег начал звонить в клубы, спрашивать. И вышел на агента Кристиана Эмиле – он представляет в Европе Слуцкого. Это он принeс нам идею с Ин Бомом, предложил его посмотреть и потом выступил его агентом. Он знал, что мы хотели Урунова, и уверял, что Ин Бом ему нисколько не уступает. И мы сразу начали переговоры, Олег взял всe в свои руки – связался с канадцами, обсудил возможность трансфера. Мы совместно обговорили все детали и взяли его за меньшие деньги. Тьфу-тьфу, попали с этим трансфером.