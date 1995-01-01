Гендиректор «Рубина»: «Могли купить трех игроков за деньги, запрошенные «Спартаком» за Урунова»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, почему казанцы отказались от покупки полузащитника «Спартака» Остона Урунова.

«Сначала нам отказали. Потом назвали цену — честно говоря, мы могли трех игроков купить за эти деньги. Мы в итоге сделали выбор в пользу японского футболиста. Вопрос закрыт — на эту позицию взяли японца в аренду», – сказал Сайманов.