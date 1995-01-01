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    Гендиректор «Рубина»: «Могли купить трех игроков за деньги, запрошенные «Спартаком» за Урунова»

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, почему казанцы отказались от покупки полузащитника «Спартака» Остона Урунова.

    «Сначала нам отказали. Потом назвали цену — честно говоря, мы могли трех игроков купить за эти деньги. Мы в итоге сделали выбор в пользу японского футболиста. Вопрос закрыт — на эту позицию взяли японца в аренду», – сказал Сайманов.

    • «Рубин» арендовал полузащитника «Сенан Бельмаре» Мицуки Сайто с правом выкупа.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 16:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5448

      Рубинище 18 минут назад

      Могли с плюсом избавиться от игрока, который не нужен самим, но по жадничали и отдадут его теперь в бесплатную аренду да ещё личку сами платить будут-5 балов за неисправимый менеджмент. профессионалы.

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