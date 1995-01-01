Гендиректор «Рубина»: «Могли купить трех игроков за деньги, запрошенные «Спартаком» за Урунова»

Могли с плюсом избавиться от игрока, который не нужен самим, но по жадничали и отдадут его теперь в бесплатную аренду да ещё личку сами платить будут-5 балов за неисправимый менеджмент. профессионалы.
Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, почему казанцы отказались от покупки полузащитника «Спартака» Остона Урунова.
«Сначала нам отказали. Потом назвали цену — честно говоря, мы могли трех игроков купить за эти деньги. Мы в итоге сделали выбор в пользу японского футболиста. Вопрос закрыт — на эту позицию взяли японца в аренду», – сказал Сайманов.
- «Рубин» арендовал полузащитника «Сенан Бельмаре» Мицуки Сайто с правом выкупа.