Гетце: «Летом в «Баварии» мне сказали, что я могу снова оказаться в клубе»

Полузащитник ПСВ Марио Гетце рассказал, что мог вернуться в «Баварию» прошлым летом.
«Летом мы открыто говорили о моем будущем и о планах «Баварии». Они сказали, что ценят меня как человека и игрока, и что я могу снова оказаться в клубе. Не хочу исключать возвращение в Бундеслигу. Но сейчас я в ПСВ, и полностью сконцентрирован на целях команды», – заявил 28-летний футболист.
- Немец в октябре заключил с ПСВ контракт до 2022 года.
- В текущем сезоне хавбек провел 13 матчей, забил четыре гола и сделал три ассиста.
- За «Баварию» Гетце выступал с 2013 по 2016 год.
Источник: Sport Bild