Гетце: «Летом в «Баварии» мне сказали, что я могу снова оказаться в клубе»

Полузащитник ПСВ Марио Гетце рассказал, что мог вернуться в «Баварию» прошлым летом.

«Летом мы открыто говорили о моем будущем и о планах «Баварии». Они сказали, что ценят меня как человека и игрока, и что я могу снова оказаться в клубе. Не хочу исключать возвращение в Бундеслигу. Но сейчас я в ПСВ, и полностью сконцентрирован на целях команды», – заявил 28-летний футболист.