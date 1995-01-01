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    Гетце: «Летом в «Баварии» мне сказали, что я могу снова оказаться в клубе»

    Полузащитник ПСВ Марио Гетце рассказал, что мог вернуться в «Баварию» прошлым летом.

    «Летом мы открыто говорили о моем будущем и о планах «Баварии». Они сказали, что ценят меня как человека и игрока, и что я могу снова оказаться в клубе. Не хочу исключать возвращение в Бундеслигу. Но сейчас я в ПСВ, и полностью сконцентрирован на целях команды», – заявил 28-летний футболист.

    • Немец в октябре заключил с ПСВ контракт до 2022 года.
    • В текущем сезоне хавбек провел 13 матчей, забил четыре гола и сделал три ассиста.
    • За «Баварию» Гетце выступал с 2013 по 2016 год.

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    Источник: Sport Bild

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